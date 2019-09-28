Haberler » Spor » Haber

Ersun Yanal'dan Deniz Türüç açıklaması: Herhangi bir problemimiz yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ikinci yarının başında oyuna alıp, maç bitmeden çıkardığı Deniz Türüç ile ilgili konuştu. Yanal, "Deniz Türüç ile herhangi problemimiz yok. Deniz, Fenerbahçe'ye uyum sağlıyor. Çok iyi gelişiyor." dedi.

28.09.2019 23:57

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Yanal'ın açıklamaları:

Galatasaray ve Fenerbahçe büyük takımlar. Rakipleri var. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Anadolu takımları da iyi mücadele veriyor. Zamanı doğru yönetip ve Fenerbahçe'nin gücünü doğru kullanıp, sonuca ulaşmak istiyoruz.

"DAHA KALİTELİ BİR TAKIM SEYREDECEĞİZ"

Taraftarımızın, camiamızın ve yönetimimizin desteğini alıyoruz. Birçok konuda önde olduğumuz istatistiklerin bugün bir takım karşılığını gördük. Bunları daha da geliştireceğimizi düşünüyorum. Uzun bir süreçte takım olacağız gibi gözüküyor. Oyuncuların gayretlerinden memnunum. En ufak bir şüpheniz olmasın. Daha kaliteli bir takım seyredeceğiz.

"DENİZ ÇOK İYİ GELİŞİYOR"

Deniz Türüç ile herhangi problemimiz yok. Oyuncu giriyor-çıkıyor diye bir kaide de yok. Ufak değişiklikler var. Çok pozisyon problemi yaşayan bir takım olduğumuz için zaman zaman bu değişiklikler olacak. Deniz, Fenerbahçe'ye uyum sağlıyor. Çok iyi gelişiyor."

Ersun Yanal, Deniz TürüçErsun Yanal, Deniz Türüç'ü ikinci yarı başında oyuna alıp maç bitmeden çıkardı!

Emre Belözoğlu, Deniz TürüçEmre Belözoğlu, Deniz Türüç'e çok sinirlendi

Ersun Yanal'dan Deniz Türüç açıklaması: Herhangi bir problemimiz yok

Deniz Türüç, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:16 Eski Fenerbahçeli Islam Slimani göz kamaştırıyor!
01:16 Yusuf'lu Lille deplasmanda berabere kaldı
01:16 Madrid derbisi golsüz bitti
01:01 Galatasaraylı futbolcu Babel: "Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum"
01:01 Emre Mor: Daha iyi bir takımız, kazanmamız gerekirdi
00:51 Fenerbahçeli futbolcu Gustavo: "Buradan 3 puanla ayrılabilirdik ancak maalesef bu olmadı"
00:51 Max Kruse'den İstiklal Marşı açıklaması