Ersun Yanal'dan Deniz Türüç'e şok yanıt

Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen ve Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç, Murat Sağlam, Allahyar ve kaleci Altay'ı kadrosuna katan Fenerbahçe durmuyor. Sarı lacivertli ekip Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Deniz Türüç transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

SÜREKLİ FORMA GİYECEĞİ BİR TAKIM İSTİYOR

Ancak burada son sözü söyleyecek olan Deniz Türüç olacak. 26 yaşındaki oyuncu sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Deniz bunu da sarı-lacivertli takımın teknik heyeti ile paylaştı. Ancak futbolcunun bu talebine Teknik Direktör Ersun Yanal olumlu cevap vermedi.

YANAL: 11 GARANTİSİ VEREMEM

Miliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin hocası görüşmede Deniz Türüç'e, "Sürekli oynama ya da ilk 11 garantisi veremem" mesajını iletti.Yanal'ın böyle davranmasının nedeni takımda transfer çalışmaları devam ediyor olması. Ciddi bir forma rekabeti var. Kadroya daha da önemli isimler katılacak.

Bu nedenle Ersun Yanal her oyuncunun kendisini gösterip formayı alması gerektiğini ifade ediyor. Buna Deniz Türüç'ün de dahil oBu gelişmelerin ardından futbolcunun kararı bekleniyor. Sürekli oynamak isteyen Deniz, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki tercihini yapacak.

ALİ KOÇ'TAN DENİZ TÜRÜÇ'E TELEFON

Ali Koç'un, Deniz Türüç'ü arayarak, "Seni çok istiyoruz. Yeteneklerini biliyoruz ve seneye şampiyonluk yarışında bize güç katacağına inanıyoruz" diyerek oyuncuyu onore eden ifadeler kullandığı iddia edilmişti.