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Ersun Yanal'dan Deniz Türüç'e uyarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde çok kızdığı hatta takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun da bir pozisyon sonrasında tepki gösterdiği Deniz Türüç ile kısa bir toplantı yaptı. Yanal, genç oyuncuya uyarılarda bulundu.

01.10.2019 09:52

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan Deniz Türüç'e uyarı geldi. Yanal, G.Saray derbisinin ikinci yarısında Isla'nın yerine oyuna aldığı Deniz'i 90. dakikada oyundan çıkarmıştı. Başarılı oyuncu bu karara tepki göstermişti. Ersun Yanal, derbi sonrası Deniz Türüç ile ilgili "Deniz'le herhangi problemimiz yok. Deniz, F.Bahçe'ye uyum sağlıyor. Çok iyi gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı. Yanal dün Deniz Türüç ile kısa bir toplantı yaptı.

BÜYÜK DESTEK OLDULAR

Akşam'ın haberine göre; Yanal'ın Deniz'e "Gösterdiğin performanstan dolayı çok memnunum.Böyle çalışmaya devam et. İlk 11'de şans bulacağın gibi sonradan da oyuna girebilirsin. Çalışan formayı benden alacak" dediği bildirildi. Sarı kart görmesine neden olan top kaybından ötürü Türüç'e büyük tepki gösteren Emre Belözoğlu ise soyunma odasında arkadaşı Deniz'e moral verdi.

Ersun Yanal'dan Deniz Türüç'e uyarı!

Emre Belözoğlu, Ersun Yanal, Deniz Türüç, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(1)
KYS-1907:DENİZ EN ZAYIF HALKA SENDİN MAÇTA HİÇ BASKI YAPMADIN TOP KOVALAMADIN BURASI KAYSERİ DEĞİL GÖZÜM
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