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Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında galibiyeti getiren konuşma ortaya çıktı!

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği maçın devre arasında Teknik Direktör Ersun Yanal'ın oyuncularını yaptığı konuşmayla galibiyet için motive ettiği belirtildi.

25.08.2019 14:56
Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında galibiyeti getiren konuşma ortaya çıktı!

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Ersun Yanal, devre arasına 1-0 geride giren futbolcularını soyunma odasının kapısında tek tek karşıladı.

"SON SÖZÜ SÖYLEYEREK SONUCU BİZ BELİRLEYECEĞİZ"

Futbolcularını ayrı ayrı motive ettiği aktarılan Yanal'ın, "Galibiyeti alıp evimize döneceğiz, önümüzde bir 45 dakika daha var. Bu maçlar kenetlenme adına kilometre taşıdır. Biz iyi bir takımız. İyi yaptığımız şeylere odaklanalım ve son ana kadar mücadele edelim. Bu maçı alacağınıza hiç şüphem yok. Sadece bu maçta değil, sezon sonunda da son sözü söyleyerek sonucu biz belirleyeceğiz. Sizlere inanıyorum. Sahaya çıkın, terinizin son damlasına kadar savaşın ve gollerinizi atın." dediği bildirildi.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 77. dakikada Vedat Muric ve 90+3. dakikada Nabil Dirar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye Başakşehir maçında galibiyeti getiren konuşma ortaya çıktı!

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (1)
ADINIZI YAZIN: fener dusmanlari catlasin iste ilk 16 macta liderligini kabul etirecektir kanaryam sampiyonnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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