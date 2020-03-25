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Ersun Yanal'dan "Evde kal" çağrısı

Teknik direktör Ersun Yanal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.

25.03.2020 22:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:16
Ersun Yanal'dan
Teknik direktör Ersun Yanal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.
Fenerbahçe 'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, zor günler geçirildiğini belirterek, "Hem dünya genelinde hem de spor camiamız özelinde her gün yeni bir haberle üzülüyoruz. Bütün bu sürecin geçip, geriye koca bir hayatın kalacağı inancıyla herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım ve lütfen evde kalalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

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