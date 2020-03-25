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Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, koronavirüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.

25.03.2020 22:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:07

Teknik direktör Ersun Yanal, koronavirüsün yayılmasına karşı vatandaşların evden çıkmamasını istedi. Yanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm koronavirüs hastalarına geçmiş olsun dileklerini iletirken, şu ifadelere yer verdi:

"YAŞANACAK HAYATLARA SAHİP ÇIKALIM"

"Zor günlerdeyiz, hem dünya genelinde hem de spor camiamız özelinde her gün yeni bir haberle üzülüyoruz. Bütün bu sürecin geçip, geriye koca bir hayatın kalacağı inancıyla herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım ve lütfen #evdekalalım"

Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı
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Ersun Yanal’dan evde kal çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

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Deneyimli teknik direktör Ersun Yanal'dan evde kal çağrısı

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Yorumlar (1)
BUNAK:İŞE YARAMIYON BARİ SUS. SENİN AKLINI ÇOCUK BİLE DİNLEMEZ. MAHVETTİN FB Mİ
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