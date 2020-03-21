Ersun Yanal'dan Fenerbahçe Beko'ya geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
21.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:30
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sosya medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Yanal, "Fenerbahçe Basketbol Takımı'na geçmiş olsun dileklerimi iletir; tüm halkımızın kendisini ve birbirimizi koruma konusunda daha özenli olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Malcolm Thomas, Ersun Yanal, basketbol, Spor