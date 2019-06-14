Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi!

Fener Ol kampanyasına destek olmak için gerçekleştirilen WinWin programı, STAR TV-FB TV ortak yayınında Tuğba Dural'ın sunumuyla ekrana geliyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da programda yer alıyor. Yanal, programda önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"Fenerbahçe'nin hedefinde her zaman şampiyonluk var, Fenerbahçe'nin başka hedefi olamaz. Fenerbahçe her zaman kazanmak ister, her zaman taraftarı kazanmak ister. Fenerbahçe'nin, taraftarının, takımının bir duruşu var. Bunun bilinciyle yoğun bir çalışma içine girdik. Başkanım herhalde görüşmelerden geliyor. Yoğun bir şekilde Fenerbahçe'nin kurgusunu tekrar dizayn edip hedeflediğimiz noktaya gelmenin çabası içindeyiz. Türkiye ve dünyadaki futbolun yerini çok iyi tanımlamamız lazım.

"YENİ KURULAN BİR SCOUT SİSTEMİ VAR"

Biz genetiğinde futbolcu üreten ve yetiştiren bir takım olmaktan uzak kaldık. Kendi içimizde yaratacağımız oyuncu sayısında çok sıkıntı yaşıyoruz. Transferler oldukça değişti. Farklı boyuta geldi. Kulüplerimizin durumu meçhul. Her kulübün sıkıntısı ve derdi var. Kendi değerleri olup, bu değerleri dünya futboluna da sunabileceği, aynı zamanda da yarışabilecek bir takım kurmak istiyoruz. Yeni kurulan bir scout sistemi var, canlı futbolcular izleniyor. Başkan ve ekibi de oyuncularla görüşmeye, taramaya devam ediyor.

"FENERBAHÇE YARIŞIN İÇİNDEKİ EN GÜÇLÜ TAKIM"

Sanırım birkaç gün içinde de önemli açıklamalarda bulunacağız. Sayın başkanım ve yönetim kurulu gerekli açıklamaları yapacaktır. Hedeflediğimiz oyuncularla görüşüp konuşuyoruz, bizden uzak oyunculara yetişmeye çalışıyoruz. Emin olun ki Fenerbahçe yine yarışın içindeki en güçlü takım olacak. Bu bayrağı da hak ettiği şekliyle, özellikle de bugün bizi yalnız bırakmayan taraftarımızla, hak ettiği yerde, şampiyonluğun kendisini yaşayarak istediğimiz yerde olacağız."