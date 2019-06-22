Ersun Yanal'dan Fenerbahçeli taraftarlara mesaj

Fenerbahçe 'nin kurtuluşu olarak görülen Fener Ol kampanyasına büyük destek veren Acun Ilıcalı , FB TV 'de WinWin programını gerçekleştirdi. Programa,Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı.Yanal şu açıklamalarda bulundu:

"Şu an çok heyecanlıyım. Tarifsiz bir duygu, anlatılamaz bir duygu yaşıyorum. Büyük Fenerbahçe'nin bir parçası olmak ve bu değeri görmek oldukça büyük bir sevinç. Anlatılacak bir duygu değil bu. Tabii biz de buna layık olmaya çalışıyoruz ve büyük Fenerbahçe'nin istediği sonuçları almak istiyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğü sadece aldığı sonuçlarla değil. Başka bir büyüklüktür. Bence Türkiye 'nin en büyük sivil toplum örgütü.

"SİZLERE OLAN SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ"

Bu takımın bir parçası olmak oldukça büyük bir duygu. Başta sayın başkanımız, yönetim kurulumuz olmak üzere hepimiz Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya çıkartacak tablonun içindeyiz. Taraftarlar, bu sene bizim şampiyonumuz oldu. Sizleri alkışlamak istiyorum. Sizlere olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bugün Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır her şey planlarımız arasında. Hep beraber hedefimiz olan önümüzdeki sezona başlayacağız."