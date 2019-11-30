Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek?

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası konuşan Ersun Yanal, "Bugün çok futbol konuşmak istemiyorum. Çünkü bugün Fenerbahçe'nin oynadığı maç tarihe geçti. VAR'dır, kural hatasıdır, değildir, hakemin verdiği kararı tartışmıyorum ama bunun bir önceki haftası da var. Adalet futbol için var. Adalet yoksa futbol da yok. Golü attıktan sonra maçın şekli değişecek, VAR devreye giriyor. Ali gider, Mehmet gider, Ersun gider problem değil. Biz kendi içimizde hesaplaşırız. Ama bunun hesabını kim verecek?" dedi.

"FUTBOLU KONUŞACAK YER KALMADI"

Yanal, "Bizler başarılı oluruz, başarısız oluruz. Ama futbolun adaleti çok ince bir çizgi. E geçen haftaki bizim pozisyonumuz ne olacak? Pardon. Biz futbolun güzelleşmesi için her şeyi yapıyoruz, temizlik için her türlü hizmete varım. Bugün futbolu konuşacak yer kalmadı." diye konuştu.