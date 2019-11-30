Haberler » Spor » Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek? - Spor

Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek?

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda konuşan Ersun Yanal, "Adalet futbol için var. Adalet yoksa futbol da yok.Golü attıktan sonra maçın şekli değişecek, VAR devreye giriyor. Ali gider, Mehmet gider, Ersun gider problem değil. Biz kendi içimizde hesaplaşırız. Ama bunun hesabını kim verecek?" dedi.

30.11.2019 22:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:00

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası konuşan Ersun Yanal, "Bugün çok futbol konuşmak istemiyorum. Çünkü bugün Fenerbahçe'nin oynadığı maç tarihe geçti. VAR'dır, kural hatasıdır, değildir, hakemin verdiği kararı tartışmıyorum ama bunun bir önceki haftası da var. Adalet futbol için var. Adalet yoksa futbol da yok. Golü attıktan sonra maçın şekli değişecek, VAR devreye giriyor. Ali gider, Mehmet gider, Ersun gider problem değil. Biz kendi içimizde hesaplaşırız. Ama bunun hesabını kim verecek?" dedi.

"FUTBOLU KONUŞACAK YER KALMADI"

Yanal, "Bizler başarılı oluruz, başarısız oluruz. Ama futbolun adaleti çok ince bir çizgi. E geçen haftaki bizim pozisyonumuz ne olacak? Pardon. Biz futbolun güzelleşmesi için her şeyi yapıyoruz, temizlik için her türlü hizmete varım. Bugün futbolu konuşacak yer kalmadı." diye konuştu.

Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek?

Futbol, Spor


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
23:17 Erdoğan ile telefon görüşmesini canlı yayında açıkladı: Kurayı bildi
23:14 Şenol Güneş: Rakiplerin hiçbirinden çekinmiyoruz
23:12 EURO 2020 kura çekiminin ardından
23:06 İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkoviç: "Bizim açımızdan zor olacak"
23:04 Ersun Yanal: "Yok böyle bir adalet"
22:57 Penaltı pozisyonunun kahramanı Altay Bayındır: Adımın önde olacak tabii ki
22:43 Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek?
22:14 İsviçre cephesinden kura yorumu: Türklerle oynamak keyifli olacak
21:31 Ali Koç ile Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik
21:31 Rakip olarak Fransa ve Almanya'yı isteyen Şenol Hoca'nın isteği gerçekleşmedi
20:44 AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor
16:56 Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti!
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
30.11.2019 23:19:06