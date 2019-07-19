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Ersun Yanal'dan Miha Zajc transferine veto!

Dinamo Kiev'in istediği Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc'in transferine Ersun Yanal onay vermedi.

19.07.2019 13:36

Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in talip olduğu belirtildi. Kievliler ise transferden daha umutlu. Ukrayna basınında çıkan haberlerde Dinamo Kievli yöneticiler Sloven oyuncuyla yakından ilgilendiklerini doğrularken, "Zajc listemizdeki oyunculardan birisi. Kendisini takımda görmek isteriz ama Fenerbahçe ile anlaşmak zorundayız. Şu anda kesinleşen bir durum yok. Önümüzdeki günlerde netlik kazanır" ifadelerine yer verildi.

YANAL KALMASINI İSTİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yönetime Miha Zajc'ın takımda kalması yönünde rapor verdiği öğrenildi. Yanal, Zajc'ın yeni transferlerle birlikte daha verimli olacağını düşünüyor.

ALİ KOÇ: SENEYE FORMALARI KENDİMİZ TASARLAYACAĞIZ

Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımı dün gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Adidas'ın globalleşme projesi sebebiyle bu sene forma konusunda sınırlandıklarını belirterek, 2020-21 sezonu formalarını ise kendilerinin dizayn ettiğini söyledi.

Ersun Yanal'dan Miha Zajc transferine veto!

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Ersun Yanal, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor

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