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Ersun Yanal'dan tek değişiklik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa karşında takımının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

08.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:40

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, geçen hafta 1-0 yenildikleri İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı. Yanal, sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun yerine Tolga Ciğerci'ye ilk 11'de şans verdi.

Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Yanal, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Zanka, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım'dan kurdu. Orta sahanın ortasında Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan görev yaparken, kanatlarda Victor Moses ile Garry Rodrigues forma giydi. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda ise Vedat Muriç oynadı.

KASIMPAŞA'DA KRİTİK EKSİKLER

, karşısına dört önemli futbolcusundan yoksun çıktı. Lacivert-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç men cezası alan kaptan Veysel Sarı ile sakatlıkları devam eden Mame Thiam ve David Pavelka, kadroda bulunmadı.

Ersun Yanal'dan tek değişiklik!

Tolga Ciğerci, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor


HABER YORUMLARI (1)
ALİ BIYIK: YAHU ERSUN SEN FUTBOLDAN ANLAMIYORSUN EĞER ANLIYORSAN BIYIKIM PALABIYIK OLSUN SEN SADIKI NEDEN OYUNA ALDIN BU KADAR KORKAK OLMA BE ADAM
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