Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Rize maçında bizi bitirdi

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında günlerdir devam eden Vedat Muriç yarışını sarı-lacivertliler kazandı. Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu 25 yaşındaki Kosovalı golcüyü 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor kulübüyle anlaşmaya vardıktan sonra dün de futbolcunun menajeri Haluk Canatar ile masaya oturdu. Önceki akşam yapılan görüşmelerde transfer için büyük mesafe alınmıştı. Transfere son noktayı Başkan Ali Koç koydu. Menajer Canatar ile birebir konuşan Başkan Koç yaklaşık 30 dakikalık görüşmenin ardından transferi noktaladı.

TRANSFER KAÇINILMAZ OLDU

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'i kadrosuna katmasında teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarı etkili oldu. Yanal, Muriç'i birinci forvet olarak düşündüğünü belirterek, oyun içinde deneyimli forvetin üsteleneceği görevlerin öneminden bahsetti. 2019-20 sezonu için futbolcunun takımın önemli yapı taşlarından biri olacağı tespiti yapılınca transferin bitirilmesi de kaçınılmaz oldu.

YANAL, RİZE MAÇINDA HAYRAN KALDI

Ersun Yanal, Vedat Muriç'i yakından tanısa da Çaykur Rizespor'la Kadıköy'de oynanan maçta oyuncuya adeta hayran kaldı. Sarı-lacivertliler maçı 3-2'lik skorla zorlanarak kazanırken bunda en önemli etken Vedat'ın performansıydı. Karadeniz ekibi ikinci yarı 10 kişi kalsa da Vedat'ın savunmaya ve orta sahaya katkısı sayesinde konuk ekip oyunda tutundu. Hatta Muriç'in yaptığı şık asistle beraberliği de buldu. Fenerbahçe kritik mücadeleyi 85'te attığı golle kazanabilmişti.

"VEDAT BİZİ BİTİRDİ. HER YERDEYDİ"

Teknik heyetin maçın ardından yaptığı tespitte, "Vedat bizi bitirdi. İnanılmaz koştu. Her yerdeydi" ifadelerini kullandığı belirlendi. Muriç'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Ayrıca 25 yaşındaki oyuncunun 2-3 yıl içinde en üst seviye gelip, Avrupa'ya çok iyi bonservisle satılması da mümkün görülüyor. Bu nedenle Muriç'in ilk etapta birinci golcü olmasının yanı sıra uzun vadede kulübe para kazandıracağı fikri de avantaj olarak değerlendiriliyor.