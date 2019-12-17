Ersun Yanal depremi! F.Bahçe ilk adayı belirledi

Fenerbahçe'de mutlak şampiyonlukla girilen sezonda 15. hafta itibariyle liderin 8 puan gerisine düşülmesi ve 5. sırada kalması büyük tartışmalara yol açtı.

Takımın bir türlü istikrarlı performans sergileyememesi ve performansının her geçen hafta daha çok soru işareti yaratması tepkilerin odağına teknik direktör Ersun Yanal'ın oturmasına sebep oldu.

Büyük bir taraftar desteğiyle göreve gelen ve büyük bir heyecan yaratan Ersun Yanal geçtiğimiz sezonun ortasında göreve geldikten sonra performansıyla soru işaretleri yaratmış olsa da çok sancılı bir sezon olması sebebiyle kendisine kredi tanınmış ve bu kritik sezona da tam destekle girmeyi başarmıştı.

TEPKİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; bu sezon da takımın istenen görüntüden çok uzak olması, oyuncu değişiklikleri, oyuncularla iletişimi gibi birçok konu sebebiyle daha ilk yarı bitmeden Ersun Yanal iyice sorgulanmaya başladı.

Taraftarın genelinin tecrübeli teknik adama duyduğu güven ciddi ölçüde azalırken başarılı teknik adamın özellikle maç sonu basın toplantıları büyük tepki çekmeye başladı.

PERFORMANSI SORGULANIYOR

Ersun Yanal'ın performansı sadece taraftarın gözünde değil başkan ve yönetiminin gözünde de ciddi şekilde sorgulanıyor. Ersun Yanal'ın performansını yeterli bulmayan yönetimin önünde her seçenek bulunuyor.

Devre arasına kadar her ne kadar bir değişiklik olması beklenmese de kalan iki maçta alınan sonuçlara göre teknik direktör değişikliği ihtimali masada duruyor.

Bu sezon şampiyonluğa olmazsa olmaz gözüyle bakan yönetim ayrıca takımın şampiyon olmaya yetecek gücünün de olduğunu düşünüyor.

Bu kapsamda da Yanal kalan 2 maçtan beklenen sonuçları alamaması halinde Fenerbahçe kariyerinin sonlanması tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda.

EROL BULUT SESLERİ

Ersun Yanal ile olası bir ayrılık halinde ise ligin ikinci yarısı için yine yerli bir teknik adamla yola devam edilme ihtimali bir hayli yüksek.

Her ne kadar atılan hiçbir adım olmasa da kulislerde konuşulan isim ise Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut.

Eski Fenerbahçe oyuncusunun bugüne kadar yaptıkları kendisini doğal olarak ön plana çıkarırken, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı da bu konudaki taleplerini dile getiriyorlar.

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ

Yanal'ın ikinci döneminde Süper Lig'de 34 maçta sadece 15 galibiyet alarak kötü bir performans ortaya koydu. Sivasspor'a 3-1 yenilerek 14. hafta sonunda lider olan rakibinin 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde, ikinci Ersun Yanal dönemi istenilen gibi gitmiyor.

2013-2014'te şampiyonluğa taşıdığı sarı-lacivertlilere, geçen sezonun 16. haftasında tekrar gelen Ersun Yanal, ligde 34 maça çıktı. Bu 34 karşılaşmada Fenerbahçe, sadece 15 galibiyet alarak taraftarını üzdü. Sarı-lacivertliler, bu dönemde 12 beraberlik ile 7 yenilgi aldı.

34 HAFTADA 57 PUAN

Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde Süper Lig'de 34 haftada 57 puan toplayabildi. Tecrübeli teknik adamla geçen sezon 19, bu sezon ise 15 maça çıkan sarı-lacivertliler, 1.67 puan ortalamasında kaldı.

İLK DÖNEMİNİN ÇOK UZAĞINDA

Ersun Yanal, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda yakaladığı başarının çok uzağında kaldı. Şampiyon olduğu sezon ligde 23 galibiyet elde eden ve 74 puan toplayan Yanal'lı Fenerbahçe, 2.17 puan ortalaması yakalamıştı.

TOPLAM 81 MAÇ 43 GALİBİYET

Ersun Yanal, Fenerbahçe'yle 81 resmi maçta 43 galibiyet alabildi. Sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde galibiyet oranında ise yüzde 47'de kaldı. Bu 81 maçta Fenerbahçe ayrıca, 20 yenilgi ve 18 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İkinci Yanal dönemimde ise sarı-lacivertliler, 41 resmi maça çıkıp 19 galibiyet alarak kötü bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, bu dönemde 12 beraberlik ile 10 yenilgi de aldı.