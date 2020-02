Ersun Yanal: "Derbide çok farklı bir Fenerbahçe olacak"

ANKARA (İHA) – Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gelecek hafta oynanacak derbi maçı hakkında, "Elbette ki derbi çok farklı bir hava, çok farklı dinamikleri var. O gün geldiğinde sahada çok daha farklı bir Fenerbahçe olacak" dedi.Süper Lig'in 22. haftasında Başkent deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'yle oynadığı maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe aldığı bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında derin bir yara aldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Teknik olarak geçen yıldan bu tarafa oynadığımız oyunda, en güçlük çektiğimiz yerlerden bir tanesi hücumdan savunmaya geçişti. Özellikle ilk golü yedikten sonra hücumdan savunmaya geçerken aksaklıklar yaşadık. Topu kazanıp oynarken çok dağınık ve dengesiz bir oyun oynadık. Kapalı savunmaya karşı oldukça problem yaşadık. Geçen zaman dilimde geriye koşmak ve rakibin geçişlerinde yumuşak kalmak rakibi oldukça cesaretlendirdi ve sertleştirdi. 2-3 hafta önce oynadığımız yüksek performanslı oyunu tekrarlayamamanın bedelini ödemiş olduk. Bu türlü bir oyunu oynayabilen bir takımız ama maalesef bu yolda önemli bir darbe aldık" ifadelerini kulandı."Mücadeleye devam etmek görüşündeyim"Fenerbahçe'nin zor bir döneminde takımın başına geldiğini fakat elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini ifade eden Yanal, "Geçen sezon geldiğimde zor bir dönemdi. Birilerinin elini taşın altına sokması gerekiyordu. Taraftarlarımız da bu teveccühü gösterdi. Ben hiç düşünmeden bu konuda sorumluluğu üstlendim. Bu sorumlulukla birlikte ben bu oyundaki bütün sorumluluğu üstüme alırım. Bu sezon da önemli ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Özellikle bu sıralardaki yaşanan zorlukta başta başkanımız ve yönetimimizi yalnız bırakmak istemiyorum. Mücadeleye devam etmek görüşündeyim. Fenerbahçe'nin menfaat ve çıkarları ne gerektiriyorsa asla bundan da kaçınmam. O yüzden taraftarlarımızın, takımlarından beklentisinin asla değişmemesi gerekiyor. Taraftarımızın gücünün futbolda çok şeyi değiştirebileceği inancındayım. Sonuç olarak bugün mağlup olduk. Bu mağlubiyetlere mazeret sıralamaya gerek yok. Bugün kötü oynadık ve sorumlusu bizleriz. Fenerbahçe için ne gerekiyorsa, her zaman elimizi taşın altına sokarız. Kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu."Hasan Ali için birkaç hafta daha var"Hasan Ali Kaldırım'ın takıma ne zaman döneceği sorusu üzerine ise Yanal, "Hasan Ali bizimle beraber yaklaşık 1,5 haftadır normal antrenmanlara katılıyor. Uzun bir sakatlık geçirdi. Henüz hazır değil. Yavaş yavaş beraber oluyoruz. Şartlar ve koşullar müsait olsaydı belki son 15-20 dakikada mücadeleye atardık. Birkaç hafta daha var. Anca birkaç haftada toparlayacaktır" diye konuştu."Jailson ve Serdar süratli iki oyuncu"Jailson'u stoper mevkiine devşirmesinin sebeplerini ise Yanal, Serdar Aziz'le olan hız uyumu olduğunu belirterek, "Jailson ve Serdar süratli iki oyuncu. Bizim de geçiş oyunumuz için uygun olan oyuncular. Süratlerinden faydalanmak için oynatıyorum. Aslında birçok sebepten dolayı kırılmalar yaşadık. Bazı stoperlerimiz oldu, onları kullanamadık ve gönderdik. Adil, hiç oynamadan geldi. Onu kupada oynatıyorum. Önemli bir oyuncu ama çok uzun zaman oynamadı. Bazı sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Bu süreçte çok iyi performans sergilediğimiz maçlar da oldu. O maçlarda övgüler olduğu gibi bugün de haklı olarak yergiler var. Elimizdeki en iyi kadroyu çıkarmak için de her gün saatlerce düşünüyoruz" dedi."Fenerbahçe isterse her şeyi değiştirebilir"Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yapacağının altını bir kez daha çizen Yanal, taraftarın umutlarını kaybetmemesi gerektiğine değindi. Yanal, "Bana nerede ihtiyaç varsa ben orada yer alıyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri için elimden geleni yapacağım. Bunu yapmamız gerekiyor. Büyük taraftarımızın da şunu bilmesi gerekiyor, 'Fenerbahçe isterse her şeyi değiştirebilir'. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Düne kadar konuşulanlar futbolun çok dışında konuşulan konular. Zorlanma sürecinde birbirimize destek olmalıyız. 2 haftadır çok iyiydik ama bugün kötüyüz" ifadelerini kullandı."Galatasaray maçında farklı bir Fenerbahçe sahada olacak"Ligin 23'üncü haftasında oynanacak derbi mücadelesinin sorulması üzerine Yanal, "Önce bunu bir bitirelim, bugün geçsin. Elbette ki derbi çok farklı bir hava, çok farklı dinamikleri var. O gün geldiğinde sahada çok daha farklı bir Fenerbahçe olacaktır" açıklamasını yaptı. - ANKARA