14 Aralık 2018, 09:35
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Ersun Yanal, Doğum Gününde Fenerbahçe'nin Başında Olacak

Fenerbahçe ile anlaşan Ersun Yanal, doğum günü olan 17 Aralık'ta takımın başında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de sonunda taraftarın hayali gerçek oluyor. 2013-14 yılında sarı-lacivertlilere son şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal, Ağustos 2014'te ayrıldığı Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Görevine son verilen Phillip Cocu tam 47 günlük uğraşın ardından sözleşmesini karşılıklı feshetmeye ikna oldu. Sarı-lacivertliler ayrılığı resmen duyurdu. Cocu da kulüple mutabakata vardığını ifade ederken, camiaya teşekkürlerini dile getirdi. Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı takımın başına getirdiğini ise bugün açıkladı.

DOĞUM GÜNÜNDE SAHADA OLACAK

Sözleşmedeki en önemli unsur ise herhangi bir tazminat maddesinin yer almaması. Ersun Yanal'ın doğum günü olan 17 Aralık'ta oynanacak Erzurumspor maçında takımın başında olacak.

Aralık,Fenerbahçe
14 Aralık 2018 Cuma 09:35



YORUMLAR (31)
ANDSMERO : ALİ KOÇ BUYUCUDEN ÇIKARKEN GORUNTULENMİŞ
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ANDSMERO : FENEV BEŞİKTAŞA KARŞI AGLAMADAN OYNAYAMADI HEP KIVIRDI TOSİCİN VAN PRS.KARSIISNDAKI DİK DURUSU KADAR OLAMADIN FENEV
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ANDSMERO : EN BUYUK BEŞİKTAŞ
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ANDSMERO : KOÇ AİLESİ RAPOR ALDIIRIP YETKILERINI ALSIN YILLARIN KOÇU BATACAK
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ANDSMERO : ALİ KOÇ SEZON SONU AİLE ŞİRKETINIDE BATIRMIŞ OLACATIR
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