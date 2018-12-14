Ersun Yanal, Doğum Gününde Fenerbahçe'nin Başında Olacak

Fenerbahçe'de sonunda taraftarın hayali gerçek oluyor. 2013-14 yılında sarı-lacivertlilere son şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal, Ağustos 2014'te ayrıldığı Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Görevine son verilen Phillip Cocu tam 47 günlük uğraşın ardından sözleşmesini karşılıklı feshetmeye ikna oldu. Sarı-lacivertliler ayrılığı resmen duyurdu. Cocu da kulüple mutabakata vardığını ifade ederken, camiaya teşekkürlerini dile getirdi. Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı takımın başına getirdiğini ise bugün açıkladı.

DOĞUM GÜNÜNDE SAHADA OLACAK

Sözleşmedeki en önemli unsur ise herhangi bir tazminat maddesinin yer almaması. Ersun Yanal'ın doğum günü olan 17 Aralık'ta oynanacak Erzurumspor maçında takımın başında olacak.