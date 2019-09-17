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Ersun Yanal, Fenerbahçe'de 3 ismin biletini kesti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Mehmet Ekici, Zajc ve stoper Sadık ile yolların ayrılmasını istedi.

17.09.2019 11:02

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Kanarya, yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro oluşturmak için kadrosunu sil baştan yeniledi. Yaz transfer döneminde çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, neredeyse her bölgeye takviye yaptı.

Fenerbahçe'de sezon başı transferinin bitimine 1 gün kala, "Kendine kulüp bul" denilen Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Fanatik'te yer alan habere göre; 29 yaşındaki futbolcu TFF'ye bildirilen 28 kişilik oyuncu kadrosuna dahil edilmedi. Tecrübeli futbolcunun İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Tel Aviv ile anlaştığı iddia edilmişti.

ZAJC DA YOLCU

Geçen sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen Miha Zajc da Ekici'yi takip edecek. Rus takımlarının radarında olan Sloven orta sahanın bu kez ya bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

SON ADAY İSE SADIK

Bu arada Sadık Çiftpınar'ın da devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, halen kapatılamayan açıklar da tamir edilecek.

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Ersun Yanal, Fenerbahçe'de 3 ismin biletini kesti!

Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(14)
GADDAR:BENCE HAKEM DE FORMSUZDU. . PENALTI VERMEDİĞİ İÇİN BİR DAHA VERİLMESİN FB MAÇLARINA !!!
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FB:ACELE ETMEYİN DAHA LİG UZUN
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NAZIM GÜÇLÜ:SENİN BİLETİNİ KİM KESECEK LAUK
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Ü.Y:ilk önce ersun yanal ı göndereceksin.
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İSHAK YAHYA:Ali koç ve ersun yanal gitmesi gereken kişilerdir. Bunların sayesinde fenerbahçe iyiye değil , kötüye gitmekten başka yol almıyor. Ali koç ve yönetimi artık istifa etmeli.
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AYDINFB:Ersun Yanal faturayı oynamayanlara keseceğine kendisini sorgulasın.
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EBULHAYRLI:zajc oynatmadan yollayın 2 3 sene sonra 40 50 milyona baska kuluplerde oynar fenerliyim ama ersuncu degilim
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MAÇKOLİK:fener taraftarıyım ama ersun taraftarı degilim hoca maçı kenardan okuyamıyor maalesef stoperler kulubede takım gol yiyor müriç orta sahamı forvetmi kimin nerde ne yaptığı belli değil alperi kurtarıcı olarak sahaya sürüyor orta sahada çok fazla alternatif var deniliyor ama kaptan emre hariç hepsi tel tel dökülüyor
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FB:bir suçlu var oda nihat efendi ali palabıyığı atamasan büyle olur
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ASLAN PARÇASI:eee sadık efendi yırttın parçaladın kendini :) hepi topu bi sezon için mi :)
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