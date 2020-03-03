Ersun Yanal, Fenerbahçe'den tazminat almayacağını açıkladı

Fenerbahçe 'deki görevinden istifa eden Ersun Yanal, son kez takımın başında olduğu Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yanal yaptığı açıklamada, uzun süredir gündemi meşgul eden "Ersun Yanal Fenerbahçe'den tazminat alacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

"EMPATİ YAPIN, AYIP ETMEYİN"

Yanal, "Benim bırakmamla işler düzelecekse hiç düşünmeden bırakırım. Bırakma sürecinde Fenerbahçe'den ne talebimiz ne herhangi bir isteğimiz olmayacaktır, olmamıştır da. Bunun da anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Biz gelirken de, giderken de nasıl geldiğimizi ve gittiğimizi yetkili şahıslara sorun. Bunun üzerine konuşurken empati yapın, ayıp etmeyin. Taraftarımıza buradan saygılarımı sunuyorum. Hoşcakalın" diye konuştu.