10 Aralık 2018, 18:06
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Özel Haber! Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Oldu

Tarihinin en kötü performansını sergileyen Fenerbahçe'de yönetim, Teknik Direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.

Haberler.com/Özel

Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Sarı-lacivertli yönetim, Ersun Yanal ile görüşerek el sıkıştı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde bir panelde konuşan Ersun Yanal, "Fenerbahçe ile görüştüm. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır." demişti.

TAKIM, İLK KEZ KÜME DÜŞME POTASINA GİRMİŞTİ

Fenerbahçe Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek, tarihinde ilk kez küme düşme potasına girmişti. Bunun üzerine Başkan Ali Koç, takıma İstanbul'a otobüsle dönme cezası vermişti.

2013-2014 SEZONUNDA FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Fenerbahçe, 29 Haziran 2013 tarihinde Ersun Yanal'ı takımın başına getirmiş ve 2013-2014 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olmuştu. Tecrübeli teknik adam ile 2014-2015 sezonu öncesinde yollar ayrılmıştı. Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında 40 resmi maçta 24 galibiyet alırken, sarı-lacivertli takım 79 kez rakip ağları havalandırmıştı.

Ersun Yanal,Fenerbahçe
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:06



YORUMLAR (100)
AHMET: Bi gs lı olarak başkanı destekliyorum.Ne yapıyorsa dogrudur.
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GELEN GİDENİ ARATİR: Radyo Spor genel yayın yönetmeni Barış Ertürk kaç sene başımızı agrittin Ali Koç Ali Koç diye al sana Ali Koç
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GS: Rizeyi yenemeyen gs yi ez fener..yarin portoya basarilar haydi porto parcala cinconu
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GALATASARAY : Cimbombom
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NO COMMENT: Ali Koç bırak başkanlık yapmayı fazla küfür yemeden ben başarılı olmadım de sakin ve çalışma hayatına geri dön sana da yazık milyonlarca Fenerbahçe taraftarına da yazık.
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