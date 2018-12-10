Özel Haber! Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Oldu

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Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal ile anlaştı. Sarı-lacivertli yönetim, Ersun Yanal ile görüşerek el sıkıştı. Resmi açıklamanın yarın yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde bir panelde konuşan Ersun Yanal, "Fenerbahçe ile görüştüm. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır." demişti.

TAKIM, İLK KEZ KÜME DÜŞME POTASINA GİRMİŞTİ

Fenerbahçe Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek, tarihinde ilk kez küme düşme potasına girmişti. Bunun üzerine Başkan Ali Koç, takıma İstanbul'a otobüsle dönme cezası vermişti.

2013-2014 SEZONUNDA FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Fenerbahçe, 29 Haziran 2013 tarihinde Ersun Yanal'ı takımın başına getirmiş ve 2013-2014 sezonunda ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olmuştu. Tecrübeli teknik adam ile 2014-2015 sezonu öncesinde yollar ayrılmıştı. Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında 40 resmi maçta 24 galibiyet alırken, sarı-lacivertli takım 79 kez rakip ağları havalandırmıştı.