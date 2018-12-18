18 Aralık 2018, 10:45
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Ersun Yanal, Fenerbahçe Yönetiminden Trabzonsporlu Kucka'nın Transferini İstedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yönetimden ilk olarak Trabzonspor'da forma giyen Juraj Kucka'nın transferini istedi.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Yanal, yönetime sunduğu raporda eski takımı Trabzonspor'dan Juraj Kucka'nın transfer edilmesini istedi.

TAKIMDAN AYRILMASI KESİN GİBİ

Bordo-mavili takımda bu sezon yalnızca 2 maçta ilk 11'de başlayan Slovak futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor'un ezeli rakibi Fenerbahçe'nin teklifi karşısında nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor son olarak Mehmet Ekici transferi için görüşmüş ve anlaşma sağlanamamıştı.

5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

31 yaşındaki futbolcu 2017 yazında Milan'dan 5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. Çek oyuncunun Trabzonspor'la 30 Haziran 2020'ye kadar kontratı bulunuyor.

(Habertürk)

Juraj Kucka,Trabzonspor,Ersun Yanal,Fenerbahçe

YORUMLAR (18)
FAZLI: Ersin de yalan oldu gördünüzmü bundan sonra avrupaın en iyi hocasınıda getirseniz hiç bir şey fark etmez yolcudur 1. lige fb.
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SARI LARCİVERT: AZİZ BAŞKANI MUMLA ARARSINIZ PARAGÖZ NANKÖRLER E DERS OLSUN HAZIR TAKIMI DA HERKES BAŞARILI OLUR ANADOLU TAKIMLARINI ŞAMPUYON YAPSIN O ZAMAN BÜYÜK HOÇASIN
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PAMUK ELLER CEBE: Bedeli 10 milyon € parası olan alabilir
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GİTSUN: Trabzon ekonomik olarak bir yükünden kurtulur. Kucka iyi futbolcu ama eski gücünde değil, Belki yaşlı fenere daha iyi uyum sağlar. .
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VELİ''S: Slovak futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çek oyuncunun Trabzonspor''la 30 Haziran 2020''ye kadar kontratı bulunuyor. KARAR VERİN ÇEK Mİ? SLOVAK MI?
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