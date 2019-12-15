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Ersun Yanal: "Gerekli tepkiyi veremedik"

Sivasspor karşısında geriye düştükten sonra oyunu çevirmek için gerekli tepkiyi gösteremediklerini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Demek ki biz Fenerbahçe'deki arkadaşlarımıza bunu öğretememişiz.

15.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:59Ersun Yanal:
karşısında geriye düştükten sonra oyunu çevirmek için gerekli tepkiyi gösteremediklerini söyleyen Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Demek ki biz Fenerbahçe'deki arkadaşlarımıza bunu öğretememişiz. Fenerbahçe oyun oynarken bu tepkiyi her an, her maçta, sonuç ve rakip ne olursa olsun göstermeliydi" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, çok iyi oynamadıklarını belirterek, "Bizim sezon başında beri bir oyunumuz var. Bunu pas oyunumuz, savunmamız, savunmadan hücuma geçişimiz, bu oyunları oynarken rakibe yada kendimize göre kurduğumuz oyun olmaktadır. Bunları bugün çok iyi oynadığımızı söyleyemem, bunu bölüm bölüm küçük aralıklarla yaptık. Bugün altını çizmem gereken çok önemli bir şey var ki başta ben ve bizim gibi oyuncularıma konuyu aktaranlar suçludur. Çünkü biz oyuncularımıza kornere çıkan topa, mağlubiyet esnasındaki tavra, saha içerisindeki mücadeleye, hakeme ya da olaya karşı tepki göstermememizin önemli olduğunu düşünüyorum. Tepkiyi veremedik. Demek ki biz Fenerbahçe'deki arkadaşlarımıza bunu öğretememişiz. Fenerbahçe oyun oynarken bu tepkiyi her an, her maçta, sonuç ve rakip ne olursa olsun göstermeliydi, bunu gösteremedik. Bunu net söylüyorum; bu konuda Fenerbahçe'ye zarar vermesini engelleyecek her türlü tedbiri ve önlemi de alırız. Bu maçı özetle bu tepkisizliğin sonucunda oluşan sonuç olarak değerlendiriyorum. Fenerbahçe bunu yapmalı. Nerede olursa olsun, hangi saha olursa olsun, hangi şartlar olursa olsun" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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