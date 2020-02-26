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Ersun Yanal göreve devam etmek istediğini söyledi, yönetim talebi kabul etti

Galatasaray derbisinde alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Ersun Yanal, Fenerbahçe yönetiminden sezon sonuna kadar takımın başında kalma talebinde bulundu. Teknik heyette yaşanacak değişikliğin kendisinden çok Fenerbahçe'ye zarar getireceğini belirten tecrübeli hoca "Mücadeleden kaçmayacağım" mesajı verdi.

26.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:46

Kadıköy'de 'dan aldığı 3-1'lik yenilginin şokunu yaşayan 'de teknik direktör Ersun Yanal, göreve devam kararı aldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre tecrübeli hoca, yöneticilere ilettiği mesajda "Bu takımın şu anda bu durumda olmasının en büyük sorumlusu benim. Toparlayacak olan da benim. Önümüzde halen Ziraat Türkiye Kupası ve ağır yara alsak da Süper Lig hedefi var. Ben kalan maçlarda bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. İnandığım için göreve devam etmek istiyorum" dedi.

"EN İYİ YERDE BİTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Ersun Yanal, kalan maçlarda yaşanacak değişikliğin kendisinden çok Fenerbahçe'ye zarar vereceğinin altını çizerek "Şampiyonluk olmasa da en iyi yerde bitirmek zorundayız. Bu noktada teknik direktör değişikliği kulübün aleyhine olur. Evet çok eleştiriliyorum ancak mücadeleden kaçmayacağım" ifadelerini kullandı.

"BU DÖNEMDE HOCA BULMAK SIKINTI"

Fenerbahçe yönetimi ise bu konuda henüz bir adım atmadı. Ancak Başkan Ali Koç ve yönetiminin lig yarışında final haftalarına girildiği için yeni teknik direktör bulma konusunda yaşanacak sıkıntıları hesap ederek Yanal ile yola devam edilmesinin doğru olacağı görüşünde birleştiği öğrenildi. Bu nedenle Ersun Yanal ve ekibinin görevi bırakması durumu söz konusu değil.

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Ersun Yanal göreve devam etmek istediğini söyledi, yönetim talebi kabul etti

Ersun Yanal, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (10)
REPUBLİC OF FENERBAHÇE:Hani şair demiş ya ''Beni bu havalar mahvetti. . '' Beni de sen mahvettin Fenerbahçem. Sen nasıl bir aşksın ki, varlığın bir ömre bedel, ızdırabın ayrı keder. .
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FENERBAHÇEYE YAKIŞAN BİR HOCA BULUN:KUPA MAÇINDA TRABZON 3/5 TANE ATARSA NE YAPACAKSINIZ BAKALIM OZAMANDA MÜCADELEYE DEVAM DİYEBİLECEK MİSİNİZ. BU ADAM FENERBAHÇENİN ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ OLDUĞU BU YILI HİÇ ETTİ, TABİ ALİ KOÇ İLE BİRLİKTE
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NİHAT:kadro mühendisliği berbattı sezon boyunca stopersiz oynadık sol bek yok orta saha çok yumuşak sert oynayan yok rakip çok rahat top çeviriyor. kanatlar berbat senin muriç gibi bir golçun var kanattan orta yok denecek kadar az bunları çözecek futbol zekasına sahip hocan yok sonuç ortada
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KANARYAM HERŞEYİM.:almışşın gs nin, bjk nin yolladığı futbolcuları. . . şampiyon olmayı hayal ediyorsun. . aldığın yabancılar fiyasko. . . hiç bunları konuşma ama hakemlere federasyona bahane ederek ağla. . . yeter ya yeter bırak gitde kurtulalım
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KANARYAM HERŞEYİM.:ligin en kötü futbol oynayan takımıyız. . . . hakeme bahane, federasyona bahane , basına bahane. . . . . ama futbol yok. . oyun yok. . taktik yok. . . . ağlayan başkan var ama. . . ! diğer kulüplere saygısı olmayan idareciler falan filan, , , hepinizin değişmesi lazım. . . artık bahane değil futbolla ilgilenin. . fenerbahçenin adını ağlayan takım yaptınız. . ANTİPATİK BİR TAKIM OLDUK, geçen yıl galatasaray hakemlerle ilgili konuştuğunda, saçma bir kulis yapıp , bildiri yaptınız . . şimdide hakemden ağlama , , bir duruşun olsun , ,
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UA:KAÇMA SAKIN DAHA KUPA KALDIRIŞIMIZI İZLEYECEKSİN.
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ADİL..:Ersun için çok yazdık , yeni sezonda altı hafta veye sekiz hafta dedik ama yönetim çok müsama gösterdi , buraya kadar geldi . . ?Halaa yönetim müsama gösteriyor . . Ada''m kadro kurmayı bilmiyor . . . ?Bir bakın FB de mevkisinde oynayan kaç oyuncu var . . Transferler fiyasko . . ?Yedek kalan oyuncular FB oynamadan ne ler kazanıyor. ?Bir yönetim bu kadar tutarsız olamazz. Yazık oluyor FB ye . .
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BİZİBİTİRDİNİZBE:Doğru karar. En azından bu sezon istikrarla sezon sonunu görelim. Zaten biz alıştık her sezon sonu hoca değişimine.
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ALİİİİ:bencede. . . sen genede önümüzdeki senenin takımını kur. . . altayın yanına kemeniyi geri getir. . isla ile yeniden anlaş. . stopere reyes ve zanka sol bek ismail köybaşı tolgay beşiktaştan necip i al hatta transfer bilmiyorsan aykut kocamanla yetenek avına çıkın belki fenere yeni maldonadolar, simaolar bienvenuler, krasicler bulursunuz. . . .
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SİYASET:Taraftar istedi geldin taraftar gitmenizi istiyor gidin insanda biraz yüz olur. Senin bu takımı şampiyon yapma sansın yok yönetimi nasıl ikna ettin hayret takımı şampiyon mu yapacam dedin ne yaptın hayal dünyasında mı yaşıyorsun ne.
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