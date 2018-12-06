Ersun Yanal Göreve Gelirse Damien Comolli...

Senad Ok
/ Skorer Özel | Fenerbahçe
'de gündem Ersun Yanal... İkinci Başkan Semih Özsoy ile dün öğle saatlerinde bir araya gelen deneyimli teknik adam, ilk etapta kendisine sunulan 6 aylık teklife olumsuz yanıt vermişti. Bu gelişmeye rağmen iki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenilirken taraftarın 1.5 yıllık sözleşme konusunda uzlaşma sağlaması bekleniyor.
Yanal, Comolli ile çalışacak mı?
Sarı-lacivertlilerde merak edilen en önemli konu da takımın başına geçmesi için görüşmelerin sürdüğü Ersun Yanal'ın sportif direktör Damien Comolli ile çalışıp çalışmayacağı...
Skorer'in edindiği bilgiye göre Ersun Yanal, bu konuda katı bir düşünceye sahip değil. Anlaşma sağlandığı takdirde tecrübeli çalıştırıcı, Comolli ile birlikte görev yapacak.
Maddi anlamda sorun yok
Öte yandan Semih Özsoy'un yürüttüğü görüşmelerde olumsuz bir durumun olmadığı öğrenilirken, Ersun Yanal'in maddi anlamda herhangi bir sorun oluşturmadığı da ifade edildi.ERSUN YANAL KADRO DIŞI FUTBOLCULARLA İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYOR? HABER İÇİN TIKLAYIN...
Senad Ok,Fenerbahçe,Ersun Yanal
06 Aralık 2018 Perşembe 18:02