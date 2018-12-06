Ersun Yanal Hafta Sonu Mesaide!

Teknik direktör kariyerinde Ankaragücü ve Gençlerbirliği takımlarında gösterdiği çıkışla dikkat çeken, daha sonra Milli Takım, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de zirveye çıkan Ersun Yanal, tecrübelerini aktarmak adına Türkiye'nin dört bir yanını geziyor.

Fenerbahçe'nin bu sezon aldığı kötü sonuçların ardından taraftarın yeniden takımın başında görmek istediği, ve bu uğurda yürüyüşler düzenlediği Ersun Yanal, 8 Aralık'ta Kuşadası'nda gerçekleşecek "Atlas Geleceği Konuşuyor" paneline katılacak.

Deneyimli teknik adam, Türk futboluna nasıl oyuncu kazandırılabileceği ve altyapılarda ne gibi aksiyonlar alınabileceğine dair fikirlerini sunacak. (Fanatik)