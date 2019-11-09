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Ersun Yanal'ı kızdıran soru! "Ne alakası var" deyip basın toplantısını terk etti

Haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonu değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Ersun Yanal, bir muhabirin Mehmet Ekici'yle ilgili sorusuna kızıp basın toplantısını terk etti.

09.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:30

'yı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik direktörü Ersun Yanal, bir muhabirin Mehmet Ekici sorusuna kızdı.

BÜTÜN SORUMLULUĞU ÜZERİNE ALDI

Maç sonrası, oynadıkları oyundan mutlu olmadığını belirten Ersun Yanal, bu oyunun daha iyisini oynamaları gerektiğini belirtti. Kötü futbolun ardından futbolcuları suçlamanın en kolay şey olduğunu vurgulayan Yanal, bütün sorumluluğu üzerine aldı.

YANAL'I KIZDIRAN SORU

Ersun Yanal, basın toplantısının sonlarına doğru bir muhabirin "Mehmet Ekici'yi dışarıda bıraktığınız için üzgün olduğunuzu söylemiştiniz. Pişmanlığınız var mı?" sorusuna ise tepki gösterdi.

BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ

Yanal, "Ne alakası var! Geldiğimiz yer neresi, konuştuğumuz konu neresi..." diyerek basın toplantısını terk etti.

Ersun Yanal'ı kızdıran soru!

Mehmet Ekici, Ersun Yanal, Kasımpaşa, Spor


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