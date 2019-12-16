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Ersun Yanal için müthiş iddia! "Yenemezse gider"

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın gelecek haftaki Beşiktaş derbisini kaybetmesi halinde takımdan gönderileceğini iddia etti.

16.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:20

Erman Toroğlu, 'nin Sivasspor'a 3-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından Ersun Yanal ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Fenerbahçe'nin 'a yenilmesi durumunda Ersun Yanal'ın görevine son verileceğini iddia eden Toroğlu, "Burada 3 puan gitti, haftaya Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse, Ersun Yanal gider. Makas çok büyüyor. Ersun Yanal'ın son maçı haftaya, yendi yendi, yenemezse gider" dedi.

"SİVASSPOR HAKKIYLA LİDER"

Sivasspor'un hak ederek liderliğe yerleştiğini kaydeden yorumcu, "Sivasspor - Fenerbahçe maçı çok iyi oldu. Son zamanların en iyi maçı oldu. Hakem için ağır bir maçtı ama iyi bir şekilde yönetti. Sivasspor şu an hakkıyla lider. 2-2 de bitseydi Sivasspor futbol oynadı. Çok düzgün oynuyorlar. Duran toptan hiç gol yememişler. Güzel defans yapıyorlar. Defans en ileri oyuncudan başlıyor. Kaleci gol attırdı bugün" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal için müthiş iddia!

Erman Toroğlu, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (15)
BJK:BU SENE ŞAMPİYON TRABZONSPOR OLACAKTIR NOKTA.
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10NUNCUKÖY:Bir fenerli olarak gecen sezondan beri söyluyorum, bu adamdan ne cacik olur, ne de teknik direktör. Olsaydi rahmetli Cavcav kovmazdi. Teknik ve taktikten ziyade, felsefi ve psikolojik degerlendirme diye martaval okuyor her puan kaybindan sonra. dinleyen de gercekten bir seyler biliyor zanneder.
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4 2
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AZİZ BAŞGAN:aziz başgan tekrar gelmeli olağanüstü seçim kararı alınmalı bu iş ali koçun yapacağı iş değil futbol ticarete benzemez
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2 1
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FB Lİ.:8taşı yürüye yürüye yeneriz. Biz bu sene şampıyon olacağız herkes kafasına soksun. . .
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5 7
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2010 2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPORDUR:2010 2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPORDUR BU OLUP BİTENLERİN AH ALMAKTIR
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4 3
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ZİYAA:E. Yanal''da A. Avcı''da Teknik Direktör değiller. . . Bunların devri kapandı artık. . . Şimdi devir; S. Yalçın, O. Buruk, E. Bulut gibi Teknik Direktörlerin devri. . .
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ALİİİİ:giderken altay zanka isla moses rami tolgayı da götür lütfen. . . . .
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EFSANE:Ts'' nin ahı yerde kalmaz. . .
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YAPMA YAV!!!:BU ADAMIN NESİ FENERİ ÇALIŞTIRACAK YAHU, SAĞ GÖZÜ GÖRMÜYOR GİBİ BAKIYOR. BELKİDE EHLİYETİ MONOKÜLERDİR.
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CİMBOMLU:N e saçma be. Ersun gidecekde gelen yarı yolda bulduğu feneri havayamı uççuracak. Ermanınki her zamanki gibi şov yapmak kuyuya taş atmak sonra 40 deli uğrşır şovmen ermanı konuşur.
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