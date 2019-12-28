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Ersun Yanal ile Comolli arasında yetki krizi olduğu iddia edildi

Transferde tek yetkili Comolli. Ersun Yanal ise bu yetkinin peşinde. Comolli stoper mevkisi için Romalı Juan Jesus ismini ön plana atarken, Yanal, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalısı Welinton'u istiyor.

28.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:35

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek ve daha alternatifli bir takım kurmanın peşinde olan 'de sportif direktör Comolli ile teknik direktör Ersun Yanal arasında yetki tartışması yaşanıyor.

RAMI, ZAJC VE ZANKA ÖRNEĞİ

Ersun Yanal transfer görüşmelerini Comolli yapsa da kendi istediği oyuncuların transfer edilmesini talep ediyor. Yanal, Comolli'nin aldığı Rami, Zajc ve Zanka'dan verim alamadığından şikayetçi.

ALİ KOÇ DAHİL OLACAK

Son olarak Comolli stoper mevkisi için Romalı Juan Jesus ismini ön plana atarken, Yanal, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalısı Welinton'u istiyor. Başkan Ali Koç'un kriz büyümeden olaya dahil olması bekleniyor.

Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer döneminde sol bek, stoper ve forvet olmak üzere 3 oyuncu almayı planlıyor.

(Takvim)

Ersun Yanal ile Comolli arasında yetki krizi olduğu iddia edildi

Aytemiz Alanyaspor, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor


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