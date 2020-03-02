Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları

Fenerbahçe 'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Son olarak Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, şampiyonluk şansını da mucizelere bırakmıştı.

ERSUN YANAL ANTALYA'DA KALDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yanal'dan gelen talep üzerine kendisiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, yönetim kuruluyla yapılan istişare doğrultusunda Ersun Yanal'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak yarı final ilk maçında sarı-lacivertli takımın başında son kez yer alacağı da aktarıldı. Başkan Ali Koç'un Antalyaspor maçının ardından İstanbul'a döndüğü öğrenilirken Yanal'ın ise yapılan görüşmelerin ardından Antalya'da kaldığı ifade edildi.

Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerabahçe'de hoca adayları şu şekilde:

Emre Belözoğlu

Erol Bulut

Tayfun Korkut

Abdullah Avcı

Roger Schmidt

Jorge Jesus

(Habertürk)