Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'deki Yardımcıları Belli Oldu

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi başlıyor. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ersun Yanal ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Deneyimli teknik adam 2. kez Fenerbahçe'nin başında görev yapacak. Ersun Yanal'ın yardımcıları da belli oldu.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile anlaşmasının ardından Yanal'ın yardımcılarının kimler olacağı merak ediliyordu. Ersun Yanal'ın kendi ekibiyle birlikte göreve başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Volkan Kazak, Niyazi Eniseler, Recep Karatepe yapacak. Bu ekibe 1 antrenörün daha katılması bekleniyor.

Volkan Kazak

Niyazi Eniseler

Recep Karatepe

FENERBAHÇE'DE 1,95'LİK PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Ersun Yanal, kariyeri boyunca maç başına en fazla puan ortalamasını Fenerbahçe'nin başında yakalamıştı. Bu ortalama 1,95 olmuştu. Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de çıktığı lig maçlarında hiçbir yenilgi almadı. Ersun Yanal'lı Fenerbahçe 14 galibiyet 3 beraberlik almıştı. Fenerbahçe, en son Ersun Yanal'ın çalıştırdığı 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.

(Futbol Arena)