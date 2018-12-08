Ersun Yanal'ın Konuşmacı Olduğu 'Atlas Geleceği Konuşuyor' Etkinliği Başladı

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:22



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:22

Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "3. Atlas Geleceği Konuşuyor" etkinliği Kuşadası'nda başladı. 2 gün sürecek olan etkinlikte son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal da bir konuşma yapacak.2016 yılında çoğunluğu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunlarından oluşan, 36 eğitim gönüllüsü tarafından kurulan ve üniversite öğrencilerine karşılıksız burs ve destek veren Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı, öğrencilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor.Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı'nı geniş kitlelere tanıtmak, vakfın üyeleri arasında iletişim ve ilişkiyi güçlendirmek, burs ve destek verdikleri üniversite öğrencilerinin Türkiye'de başarılarıyla adından söz ettirmiş kişilerle buluşmalarını ve de onların başarı hikayelerinin kendilerine örnek olmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, Kuşadası'nda başladı. Kuşadası Korumar Otel'de 2 gün sürecek olan ve eğitim, spor, sağlık ve iş dünyası alanlarında kamuoyu tarafından tanınan ve başarılı çalışmalara imza atan kişilerin bir araya geleceği etkinlikte bu kişilerin başarı hikayeleri, mevcut konumlarına gelmeleri için yaptıkları çalışmalar anlatılacak ve geleceğe dair yapılması gerekenler, düşünce ve öneriler paylaşılacak.Ersun Yanal konuşmacı olacakEge Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Serkan Karaismailoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce, Homeopati Uzmanı Dr. Levent Buda'nın konuk olduğu etkinlikte, sunuculuğu ise ünlü oyuncu Hakan Bilgin yapıyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen "Sporda ve Futbolda gelecek nasıl şekillenecek Biz ülke olarak neler yapmalıyız?" panelinde saat 17.00'de son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal da bir konuşma yapacak. A Milli Takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor teknik direktörlüğü görevlerinin yanı sıra TFF'de Futbol Gelişim Direktörlüğü, Alt Yaş Milli Takımlar Sorumluluğu gibi görevleri yürütmesinden dolayı sık sık panellerde yer alan Yanal'ın geleceği ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. - AYDIN