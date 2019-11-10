Haberler » Spor » Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti! - Spor

Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti!

Teknik Direktör Ersun Yanal, performansından memnun olmadığı Sloven oyuncu Miha Zajc'ı gözden çıkardı.

10.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:46

'de geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Empoli'den gelen Miha Zajc'ın bileti kesildi Son Kasımpaşa maçında Emre Belözoğlu ve Max Kruse gibi iki yaratıcı oyuncunun yokluğuna rağmen Sloven futbolcu süre alamadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sezon başından bu yana kadroda düşünmediği Zajc'ın Rus kulüplerine transferi son anda gerçekleşmeyince takımda kaldı. Yanal, 25 yaşındaki oyuncusunu taktik anlayışına uymadığı için düşünmüyor.

ZAJC'IN YERİNE TOLGA TERCİH EDİLDİ

Orta sahada hızlı oyun oynamayı isteyen deneyimli teknik adam, Zajc ile bunu başaramayacağını düşürüyor. Ayrıca Kasımpaşa maçı analizinde rakibin güçlü orta sahası karşısında Zajc'ın olması orta sahanını direncini düşürecekti. Bu nedenle Sloven yıldız yerine Tolga Ciğerci tercih edildi.

(Skorer)

Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti!

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (3)
KIZ FURKAN:ZATEN UZUN SÜREDİR YOLCU AMA HEP FB DE NEDENSE
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GALERİ:AYNEN DİŞİ KARDEŞ HAKLISIN
Yayından Kaldır
0 0
EFEDAYI:Fenerbahçe acınacak halde. Buldukları gollerin ikisi rakibin yaptığı aptalca penaltılardan üçüncüsü ise kornerden Defans diye bişey hiç yok . Vedat çok iyi bir forvet değil ama ona birşey olursa yerine koyacak adam yok. . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
16:49 Hamdi Yılmaz: "İyi oynadık ve tarihi bir farkı kaçırdık"
16:49 Ordu'da '10 Kasım Atatürk'ü anma' koşusu
16:48 TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 0 - Silivrispor: 0
16:52 Karacabey Belediyespor - Nazilli Belediyespor: 2-1
16:51 BTCTurk Yeni Malatyaspor
16:47 Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık
16:11 Göztepe, Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı!
15:32 Ersun Yanal, Miha Zajc'ın biletini kesti!
15:09 Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
14:15 Trabzonspor, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor!
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 16:56:22