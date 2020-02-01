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Ersun Yanal: Nizami gol atarak kaybettik ama son sözü Fenerbahçe söyleyecek

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Nizami gol atarak kaybettiklerini söyleyen Yanal, ligde son sözü Fenerbahçe'nin söyleyeceğini iddia etti.

01.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:22

Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde sahasında 'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Ersun Yanal, "Bu kadar gol pozisyona girdiğimiz, %36'ya %64 topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik. Ne olursa olsun sonunda istediğimizi alacağız. Sadece top çizgiden geçmedi. Ligde daha çok maç var. O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken. Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek." dedi.

"SON SÖZÜ FENERBAHÇE SÖYLEYECEK"

Ersun Yanal ayrıca, "Fenerbahçe'nin yaptığı mücadeleyi gördünüz, bu mücadeleye herkes saygı duymalı. Fenerbahçe bu mücadelenin de daha iyisini yapacak ve bu ligin son sözünü de Fenerbahçe söyleyecek. Kruse'nin pozisyonu izledim, konuşulan şeyler doğru, üzgünüm, futbolun önüne geçiyor. Bugün halbuki her şey güzeldi, her şey futboldu ama futbolun önüne geçti." açıkalmasını yaptı.

Ara transfer sorulurken, "Bitti" yanıtını verdi.

Ersun Yanal: Nizami gol atarak kaybettik ama son sözü Fenerbahçe söyleyecek

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor


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