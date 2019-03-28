Ersun Yanal Olumlu Rapor Verdi, Comolli Gonalons İçin Harekete Geçti

7 yıl Lyon'da oynadıktan sonra Monchi'nin Roma'ya transfer ettiği Maxime Gonalons için Fenerbahçe devreye girdi.

OYUNCU ROMA'DAN KİRALANACAK

2017'de Lyon'dan Roma'ya 5 milyon euro'ya transfer edilen, fakat Serie A devinde fazla forma şansı bulamadığı için Sevilla'ya kiralanan Maxime Gonalons Fenerbahçe'nin gündemine gelirken, tecrübeli futbolcu hakkında Ersun Yanal'ın olumlu rapor verdiği ortaya çıktı. Sevilla'da bu sezon sadece 8 maçta görev alan 30 yaşındaki Fransız orta saha direkt oynayabileceği bir takıma transfer olmak isterken, oyuncunun Fenerbahçe'nin olası resmi teklifine son derece sıcak bakacağı belirtildi.

COMOLLİ İŞİ BİTİRECEK

Akşam'da yer alan habere göre; Sezon sonunda Sevilla'dan Roma'ya geri dönecek olan Gonalons'un işini vatandaşı Comolli'nin bitireceği öğrenilirken, tecrübeli Sportif Direktörün önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeri Frederic Guerra ile bir araya geleceği ifade edildi.

Jailson ve Mehmet Topal'ı gözden çıkaran Fenerbahçe'nin orta saha problemini Gonalons ile sonlandıracağı düşünülüyor. Kariyerinde 367 maçta forma giyen Maxime Gonalons 5 kez de Fransa Milli Takımı'na seçildi.