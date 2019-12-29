Haberler » Spor » Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların 'Şike yapsana' tezahüratına yanıt verdi! - Spor

Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına yanıt verdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına, "Mahkeme devam ediyor. Kararı hukuk verecek. Öyle çamur at, izi kalsın kolay değil." yanıtını verdi.

29.12.2019 21:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:37

Süper Lig'in 17. haftasında , deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekip bu sonuçla devreyi 20 puanla 12. sırada tamamlarken, Fenerbahçe ise puanını 31'e yükselterek ligin ilk yarısını dördüncü sırada bitirdi. Maç sonunda Ersun Yanal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yanal, "İlk ve son maçları oynamak zordur. Kolay bir gece olmadı. Oynadığımız oyunu rakibe kabul ettirsek de pozisyon zenginliği yoktu. Birçok iyi oynadığımız maçı kazanamadık ama bugün skoru aldık. Rakibin sert oyununu ve hakem kararlarını kamuoyuna bırakıyorum." dedi.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Deneyimli teknik adam, "Biz başkandan en alta kadar doğruları yapmak isteyen kulübüz. Biz şampiyon olacağız. Futbolun doğrularını yaparak olacağız. Her anlamda, her yerde. Transfer çalışmalarımız var, her zaman buna hazırız. Ayın 6'sında akşam basın toplantısı yapacağız, orada konuşuruz. Daha fazla puan almamız gerekiyordu. Oynadığımız oyunun karşılığı bu puan değil. Maçın önüne geçmek için konuşmuyorum. Daha doğrusu başkanın sözlerinin ardından konuşmaya gerek yok." diye konuştu.

"ŞİKE YAPSANA" YANITI

Yanal, bir muhabirin, "Rizespor taraftarının size 'Şike yapsana' tepkisi vardı, ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Futbolun dışında her şey futbolu çirkinleştiriyor. Diğer taraftan mahkeme devam ediyor. Kararı hukuk verecek. Öyle çamur at, izi kalsın kolay değil." yanıtını verdi.

Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:36   Maçın ardından - Spor
22:34   Semih Özsoy: Onlar için zor olacağı kesin, hazıra alışmışlar - Spor
22:30   Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy - Spor
22:27   İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Spor
22:23   Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından - İsmail Kartal - Spor
22:02   Fenerbahçe'den Fatih Terim'in "Zorlu" twitine olay cevap! - Spor
21:31   Ersun Yanal, Rizesporlu taraftarların "Şike yapsana" tezahüratına yanıt verdi! - Spor
21:30   Mustafa Denizli, Trabzonspor iddialarını yalanladı - Spor
20:29   Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı - Spor
20:14   Eski hakem Abdullah Yılmaz: Rizespor-Fenerbahçe maçı tekrar edilmeli - Spor
29.12.2019 22:40:47