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Ersun Yanal Samandıra'da antrenmana çıktı, yönetim ise sessizliğini korudu

Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Ersun Yanal takımının başında antrenmana çıkarken, Fenerbahçe yönetimi tesislere ve kulüp binasına gitmedi.

24.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:43

'a 20 yıl aradan sonra 'de kaybetmenin üzüntüsünün yanı sıra maçtan sonra stat içi, stat dışı ve 'da yaşananlar sarı-lacivertlileri derinden yaraladı.

Teknik direktör Ersun Yanal ve Başkan Ali Koç bazı taraftarlar tarafından protesto edilerek istifaya çağrıldı.

Maçın bitiminin ardından tribünler "Yanal istifa" derken, Ali Koç'un maç izlediği yere yakın tribündeki bir kaç taraftarın "Ali Koç gelecek hesap verecek" şeklindeki sloganları ve hakarete varan sözleri nedeniyle sinirlenen başkan Koç tribünden atlayarak o taraftarın peşine gitti ama koridorda araya girenler başkanı yatıştırdı. İlgili taraftar ise tartışmaların ardından bulunduğu yerden uzaklaştı. Taraftara herhangi bir cezai işlem uygulanmadı ve henüz şikayette bulunulmadı.

İSTİFA KARGAŞASI

Derbide kırmızı kart gördüğü için karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkamayan Ersun Yanal görevi bıraktığı şeklindeki haberleri kısa bir süre sonra kendisine ulaşanlara telefonda yaptığı açıklama ile yalanlarken takımının başında olduğunu ifade etti. "İstifa etmedim, mücadeleye devam" diyen Yanal'ın yanı sıra Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Kazak da tecrübeli teknik adamın görevinin başında olduğunu söyledi.

Ancak bazı kesimlerden gelen haberlere göre Yanal'in istifa etmeye hazır olduğu ve bunu Başkan Koç'a maçın ardından ilettiği belirtiliyor. Koç ise bir ayrılık düşünmediklerini hocaya iletti.

SALONDA ÇALIŞTILAR

Öğle saatlerinde Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayan Sarı-Lacivertli takım salonda çalıştı. İlk 11'deki oyuncular yenileme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Akıbeti merak edilen Ersun Yanal Samandıra'da görevinin başında bulunurken, Başkan Ali Koç bugün ne Samandıra'ya tesislere ne de kulüp binasına uğramadı.Camiada herkesin çok üzgün olduğu gözlenirken, yöneticiler "Hemen bir aksiyon alma gibi bir durum yok. Sadece 3 puan kaybettik. Herkes çok üzgün" şeklinde konuştular.

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Ersun Yanal Samandıra'da antrenmana çıktı, yönetim ise sessizliğini korudu

Galatasaray, Ersun Yanal, Samandıra, Kadıköy, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (18)
MEHMET:Bu zamana kadar Şikelerle Şampiyon olan Takım Galatasaraydır Bu ÜLKEYE ŞİKEYİ GETİRİP SESSİZ SEDASIZ KENARA ÇEKİLİP DİLSİZ ŞEYTANA DÖNENDE GALATASARAYDIR FENERBAHÇEYE 3 TEMMUZ KUMPASI KURANLAR OLMASA FENERBAHÇE ŞİMDİ DURDURULAMAZ KUVVETTEYDİ
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3 1
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YAV HE HE:Yav He hee
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1 0
FB Lİ:ERSUN SEZON SONU SON SÖZÜ SEYLEYECEK KAFANIZI YORMAYIN. . . SON GÜLEN İYİ GÜLECEK
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HÜSEYİN DUYGUSAL:Şükür namazı kıldınız mı? 21 yıl geçti sakın ha bu defa 41 yılı çıkar ona göre ben den dost tafsiyesi
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MEHMET:20 yıllık bir serimi başarı 20 yıl sonra elde edilen galibiyetmi başarı acizsin Galatasaray yazık size acıyorum
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BAK ÇOCUĞUM:Küçük düşünüyosun sizin rakibiniz sadece gs değil ki bak bak
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0 0
...:20 yıllık bir seri mi başarı yoksa 22 şampiyonluk mu, UEFA Kupası mı?, UEFA Süper Kupa mı başarı?Ya da 20 yıllık bir seri mi başarı yoksa 28 sene boyunca Türkiye Kupası kazanamamak mı başarı? Sizin başarı dediğiniz sadece Galatasaray''ı yenmek. Galatasaray için başarı her alanda rakiplerine karşı galip gelmek. . .
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2 2
ONUR:20 Yılda aldığın şampiyonluklar mı başarı yoksa 20 yılda Tükiye''nin en büyük takımına yenilmemek mi başarı bunu da sen düşün memo
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2 2
MEHMET:Ersun Yanala desteğe devam yapacak bir şey yok
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ADINIZI YAZINW:ne buyuksu fatih terim adamları hayttan soğuttun :))))))
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