Ersun Yanal-Semih Özsoy Görüşmesi! 6 Aylık Öneri Kabul Edilmedi...

Skorer Özel | Fenerbahçe
'de teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli camianın büyük bölümünün takımın başında görmek istediği Ersun Yanal
'la bir görüşme daha gerçekleştirildi.
Ersun Yanal, oğlunun sahip olduğu beyaz araçla Beşiktaş
'ta bir plazaya geldi. İkinci başkan Semih Özsoy'un ofisinin olduğu plazada Ersun Yanal'la görüşmeler gerçekleşti.
ERSUN YANAL 6 AYLIK SÜREYİ AZ BULDU
Yanal-Özsoy görüşmesinin detayları netleşti. Skorer'in edindiği bilgiye göre; sözleşme süresini az bulan Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin 6 aylık önerisini kabul etmedi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
Fenerbahçe'den daha uzun süreli bir sözleşme teklifi bekleyen Ersun Yanal ile sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmelerin önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'den Yanal'a daha uzun vadeli bir sözleşmenin önerilmesi halinde anlaşma sağlanabileceği düşünülüyor.
Öte yandan tüm bu gelişmelerin ardından Semih Özsoy da, başkan Ali Koç
'la bir araya gelecek ve Yanal'ın talebiyle ilgili son değerlendirmeleri yapacak.
SKORER, İLK GÖRÜŞMEYİ 5 KASIM'DA DUYURMUŞTU...
Sarı-lacivertli kulüp tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile kasım ayının başında bir ön görüşme gerçekleştirmişti.
Skorer'in duyurduğu haberde, Yanal'ın İstanbul
'a geldiğini ve ilk görüşmenin aracılar vasıtasıyla yapıldığını aktarmıştık.5 KASIM TARİHLİ O HABER İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe,Ersun Yanal
05 Aralık 2018 Çarşamba 21:07