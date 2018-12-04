04 Aralık 2018, 08:34
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Ersun Yanal Sesleri

Ersun Yanal Sesleri

Kadıköy’de maç sonunda bir kez daha Ersun Yanal sesleri yankılandı.



Kadıköy'de maç sonunda bir kez daha Ersun Yanal sesleri yankılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç sonunda kötü sonucun ardından ıslıklarla tepki gösterdi. Tribünler hemen arkasından ise Ersun Yanal için tezahürat yaptı.

Tribünde boşluklar

Fenerbahçe- Kasımpaşa mücadelesinde tribünlerde yer yer boşluklar dikkat çekti. Sarı-lacivertli takımın iç sahadaki karşılaşmasında tribünlerin tamamen dolmadığı görüldü. Ülker Stadı'nda kale arkası tribünleri de dahil olmak üzere birçok yerde boşluklar olduğu göze çarptı.

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Kadıköy,Ersun Yanal

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