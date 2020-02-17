Haberler » Spor » Ersun Yanal soyunma odasında oyuncularla vedalaştı: Hakkınızı helal edin - Spor

Ersun Yanal soyunma odasında oyuncularla vedalaştı: Hakkınızı helal edin

Ankaragücü maçında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası sonrası Ersun Yanal 30 saniye kaldığı soyunma odasında futbolcularıyla vedalaştı. Ersun Yanal oyuncularına "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi.

17.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:29

Fenerbahçe'nin Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan çöküşü, maçıyla dip yaptı. Başkent'te alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrasında teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından soyunma odasında sadece 30 saniye kaldı ve maçla ilgili hiçbir şey konuşmadı. Sadece "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Benim durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

BAZI İSİMLERDEN ELEŞTİRİ

Futbolculardan bazıları Ersun Yanal ile helalleşti. Bazı isimlerin ise eleştirilerde bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'de birkaç futbolcunun özellikle antrenmanlardaki plansız-programsız gidişat ve rakip analizlerindeki zafiyet nedeniyle tecrübeli hocadan rahatsız olduğu, bu nedenle Yanal'la arası bozuk olan çok sayıda futbolcu bulunduğu kaydedildi.

COCU İLE KADERİ AYNI MI OLACAK?

Ankaragücü maçları Fenerbahçe'ye yaramıyor. Yanal'dan önceki teknik direktör Phillip Cocu, 2018-19 sezonunun 10. haftasında, Kadıköy'de 3-1 kaybettiği Ankaragücü maçının ardından görevden alınmıştı. Birkaç haftalık Koeman döneminin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Yanal, yine bir Ankaragücü mağlubiyetiyle camianın hedefi haline geldi.

(Sabah)

Ersun Yanal soyunma odasında oyuncularla vedalaştı: Hakkınızı helal edin

Ersun Yanal, Ankaragücü, Spor


HABER YORUMLARI (21)
ZAA:yalan haber. doğryusu şöyle. göbek atıp tazminatım8ı verinnnnnnnnn şeklindedir zaaaaaaaaaa
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
HELAL Mİ:Azıcık onur ve haysiyet sahibi olsan seni baştacı eden bu taraftarın İstifa diye bağırmasına gerek duymadan gidersin, hayır çünki seni buraya getiren FB li taraftar değil, sende biliyorsun-ki değil, tuttuğu bir grup varki FB kafaya oynarken dahi Aykut KOCAMAN istifa Ersun YANAL buraya diye bağırıyorlardı, yine tuttuğun birtakım yazarlar varki, ençok gol atan, ençok pozisyon üreten, en az gol yiyen en az poziyon veren ve şampiyonluğa oynayan takım kötü oynuyor, sıkıcı oynuyor diyerek manşet attılar,
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ALİ:ersun hocanın tek sucu rakibi analiz etmeyişi ve macın başında fb erken goller bulup kazanmak istiyordu takım olarak saldırdı defans oyuncuların da zayıflıgından bu sonuzc cıktı daha da kötüsü olabilirdi biraz becerikli olup son paslarda iyi verseler ama dedigim gibi fenerbehcenin bu takımla yapacagı birşey yok tranferler de iş bitirici adam yok yıldız oyuncu yok gol yollarında cok beceriksisiz ersun ne yapsın elindeki oyuncu gurubu bu kadar
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
ÖMER:Hadi yolun açık olsun. Bizim ilacımız Aykut hocadır. Ali Koç yaptığı yanlıştan dönüp hocamıza takımı teslim edecektir.
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
SERT MERT:Belliydi zaten, Bodrumun aksamlari bole olur iste
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
SİNYOR TERİM:K A Ç A C A K
Yayından Kaldır
9 6
Cevap yaz
FB Lİ:SİNYOR TERİM: sen kendini bizimle karıştırma
Yayından Kaldır
1 1
GFB:Ersun hoca takmış 12-13 oyuncuya her maç onlarla ilerliyor. 4 haftadır Tolga Ciğerci''yiyi sol açık, Jailson''u stoper bölgesinde deniyor. Geçen hafta bu 2 adam sayesinde Alanyaspor''a 2 puan verdik ama hatalarından hiç ders çıkarmıyor. Rakiplerin hepsi Fenerbahçe''nin oyun planını çözdü ve pozisyon bile vermiyor. Ama Ersun hoca rakiplerini çözmeyi geçtim analizini bile yapmadığı apaçık görülüyor. Bu sene de iyice hüsran olmadan hocaya yol verilmeli artık.
Yayından Kaldır
11 0
Cevap yaz
METİN:Getirin Yılmaz Vuralı be kardeşim Kıvrandırmayın taraftarı ve takımı ne laf anlamaz insanlarsınız illaki kafanıza yaş odunmu vurmak lazım anlamanız için
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
SON OSMANLI:Aktif futbolu bırakan kaleci Volkan takımdan gönderilmediği sürece Fenerbahçe başarıyı yakalayamaz. Göreceksiniz Ersun gidince yerine Volkan gelecek ve takım manyak top oynayacak. Ersun hocayı futbolcular istemiyor ve gitmesi için sahada ellerinden ne geliyorsa yapıyolar. Ersun hoca da bunun farkında.
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
17.02.2020 18:58:11