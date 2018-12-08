Ersun Yanal: "Söz Konusu Fenerbahçe İse Gerisi Teferruattır"

Teknik direktör Ersun Yanal
, Fenerbahçe Kulübü
ile görüştüklerini belirterek, "Söz
konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz" dedi. Aydın
'ın Kuşadası
ilçesine bir eğitim konferansı için gelen Ersun Yanal, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Fenerbahçe ile ismi anılan Ersun Yanal, Sarı-lacivertli kulüple görüşme yaptıklarını belirterek, "Evet, Fenerbahçe ile görüştüm. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe ile ilgili sözleri
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Taylan YILDIRIM, Mücahit BEKTAŞ/ KUŞADASI (Aydın),
Söz,Fenerbahçe,Ersun Yanal
08 Aralık 2018 Cumartesi 19:00