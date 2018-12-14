14 Aralık 2018, 15:11
»»

Fenerbahçe'nin Başına Geçen Ersun Yanal, Ülker Stadını Gezdi

Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Ersun Yanal, Damien Comolli ile birlikte Ülker Stadyumunu gezdi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımın yöneticileri ve sportif direktör Damien Comolli birlikte Ülker Stadyumunu gezdi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çimlerine ayakbastı. Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Acar Sertaç Komsuoğlu, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli eşliğinde stadımızı gezdi. Stadımızın çimlerine ayak basan Teknik Direktörümüz, ardından soyunma odalarını dolaştı."

14 Aralık 2018 Cuma 15:11



YORUMLAR (17)
İBRAHİM KONTAŞ: ersun yanal kimdir tanıyan varmı ben tanımıyorum ama fenerbahçeyi bir yere getireceğinede inanmıyorum bu kulübün başından sayın koçun ğitmesi daha çözüm olur ne futboldan anlar nede spordan anlar zaten anlamış olsa bu durumlara düşmezdik yol yakinken bırak başkan yoksa gidişin bir zamanlar güven sazak gibi olacak
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CAPS: vallahi ne deyim ersinciğim zemin bu stad bu ptt 1. ligine gayet uygun
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
CAPS: ptt 1. ligi için stad ve zemin kontrolu başladı
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
APPLE : Bu adamın antrenörlük le uzaktan bile alakası yok ali koç kendi sonunu hazırlıyor
Yayından Kaldır
6 8
Cevap yaz
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın