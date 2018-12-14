Ersun Yanal Taraftara Seslendi

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Ersun Yanal
, sosyal medyadan taraftara seslendi. Fenerbahçe'de teknik direktörülük görevine getirilen Ersun Yanal, kendisine ait sosyal medya hesabından taraftara mesaj gönderdi. Yanal mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bir insan bir camiayı 'bir şey' görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı 'çok şey2 görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı 'HER ŞEY' görüyorsa, bu AŞK'tır. Siz benim için her şeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI!"
(İHA)
Fenerbahçe,Ersun Yanal
14 Aralık 2018 Cuma 22:51