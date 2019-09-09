Ersun Yanal, Tolgay Arslan'a kademeli olarak şans verecek

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan orta saha oyuncusu Tolgay Arslan için sarı lacivertlilerin teknik patronu Ersun Yanal planını belirledi.

29 yaşındaki orta saha, 1 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı fakat oyuncu eksiklerini kapatabilmek adına 3 hafta boyunca kendisine özel antrenör tuttu ve çalışmalarını bu şekilde sürdürdü.

MAÇ KONDİSYONU KAZANACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Tolgay Arslan'a ligde kademeli bir şekilde şans vereceği ve maç kondisyonu kazandırmaya çalışacağı öğrenildi.

Ayrıca Yanal'ın, Tolgay Arslan'a çok güvendiği ve onu orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri yapmayı planladığı gelen haberler arasında. Yanal'ın bir diğer hedefinin ise orta sahada Emre-Tolgay ikilisini oynatmak olduğu da kaydedildi.