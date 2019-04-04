04 Nisan 2019, 22:37
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Ersun Yanal ve Kaptanlardan Fener Ol Kampanyasına Destek!

Fener Ol kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ve takım kaptanları FB TV'de yaptıkları açıklamalarla kampanyaya destek verdi.

Fenerbahçe'nin bugün başlattığı Fener Ol kampanyasına futbol takımından da destek geldi. Teknik direktör Ersun Yanal, kaptanlar Volkan Demirel, Mehmet Topal ile Hasan Kaldırım, FB TV'de açıklamalarda bulundular. İşte o sözler:

ERSUN YANAL: "FENERBAHÇE EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ"

"Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklük. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Fenerbahçe, Türkiye'de edindiği misyonla, Kurtuluş Savaşı'nda, 3 Temmuz'da ve son olayla tarih yazmıştır. Büyük bir kitlenin, hakim olduğu büyük bir güç. Bu, güç Türk sporunun lokomotifi olmuş durumunda. Türkiye'de gerçekleşen sporun üzerindeki o kaotik ortamın nereye geldiğini hep beraber gördük. Arkasından bir 15 Temmuz yaşadık. Bu hainlerin, Fenerbahçe için de bir altyapısının olduğunu o dönemlerde çok net biçimde gördük. Buranın sahibi kimse değil, burası Fenerbahçelilerin sahip olduğu bir yerdir. Bugün bu değerin desteğe ihtiyacı var."

VOLKAN DEMİREL: "APTAL DEĞİLİZ"

"Umarım tüm taraftarlarımız bugünden itibaren bu projeye elinden gelen katkıyı göstererek; geleceğimize, bizleri idol olarak gören herkese ışık olacaktır. Hem 3 Temmuz'u, hem de 4 Nisan'ı unutmayacağız. Gelecek yıllarda da hep dile getireceğiz. Çünkü neyin ne olduğunu biz olayı yaşayanlar olarak arkadaşlarımız ile birlikte biliyoruz. Biz neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz, aptal değiliz."

MEHMET TOPAL: "HAYATIMIZI KAYBEDECEKTİK"

"Kurşunlanma olaylarından sonra şampiyonluğumuzu kaybettiğimizi konuşuyorduk arkadaşlarımızla. Şampiyonluğun dışında hayatımızı da kaybedecektik. Feda olsun bin kere ama böyle haince bir saldırıdan dolayı olması bizim ailemizi derinden üzecekti. Tüm Fenerbahçe sevdalılarının bu kampanyaya destek olmalarını bekliyoruz. Artık herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Biz de takım olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu zorlu finansal dönemden de en sağlıklı şekilde çıkacağımızı biliyoruz."

HASAN ALİ KALDIRIM: "BİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR"

"Bizi yok etmeye çalıştılar o akşam. Rakip takımlarımızdan birinin yöneticisi 'Şike başka, hayat başka' diye bir tweet atmıştı. Bu anlayışı da ayıplıyorum. Bir insan nasıl böyle düşünebilir, bilmiyorum."

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(Habertürk)

TV, Fenerbahçe, Ersun Yanal, Spor



YORUMLAR (14)
ASLANTEPELİ: 3 temmuzu tabiiki unutmayacağız.İlklerin takımı Fenerbahçe
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DURMUS: bes kurus vermeyin kardesim. kendileri tirilyonları göturürken sizin cebinizdeki üç kurusa göz dikiyorlar
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HUZUR: Bende enayilerden kasami doldursam heralde kasasını doldurdukları kulube iş olsun diye bir çorba parası atarım ortaya
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SOKAKTAKİ FB Lİ: FENER OL, evet FB li olduk hemde doğuştan, yağmur çamur, kar, fırtına demeden her maça gitik, hasta olduk, paramız yetmedi evimize yayan döndük, ağladık, sevindik. Övüncümüz gücümüzdü, stadımızı kendimiz yaptık, bizi barakadan çıkaran, yıldızlarla tanıştıran başkanlar seçtik, hep ayakta dimdik durduk, kimseye el açmadık, açtırmadık, kendi ürünümüzü kullandık, maçlara bedava bilet ile girmedik, grupların adamları olmadık, hep FB li olduk, ama bu yıl ki kadar utanmadık, en zengin başkanı seçtik !!!!el açar duruma düşt
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VER GAZI: haydi taraftar durma görevini yap, para lazım modeli düşen jeepleri yenileyecekler sen yatır parayı biri başkanlık yapsın bunlarda tomarla yesin, bir kuruş bile vermem veren enayidir
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