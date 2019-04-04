Ersun Yanal ve Kaptanlardan Fener Ol Kampanyasına Destek!

Fenerbahçe'nin bugün başlattığı Fener Ol kampanyasına futbol takımından da destek geldi. Teknik direktör Ersun Yanal, kaptanlar Volkan Demirel, Mehmet Topal ile Hasan Kaldırım, FB TV'de açıklamalarda bulundular. İşte o sözler:

ERSUN YANAL: "FENERBAHÇE EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ"

"Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklük. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Fenerbahçe, Türkiye'de edindiği misyonla, Kurtuluş Savaşı'nda, 3 Temmuz'da ve son olayla tarih yazmıştır. Büyük bir kitlenin, hakim olduğu büyük bir güç. Bu, güç Türk sporunun lokomotifi olmuş durumunda. Türkiye'de gerçekleşen sporun üzerindeki o kaotik ortamın nereye geldiğini hep beraber gördük. Arkasından bir 15 Temmuz yaşadık. Bu hainlerin, Fenerbahçe için de bir altyapısının olduğunu o dönemlerde çok net biçimde gördük. Buranın sahibi kimse değil, burası Fenerbahçelilerin sahip olduğu bir yerdir. Bugün bu değerin desteğe ihtiyacı var."

VOLKAN DEMİREL: "APTAL DEĞİLİZ"

"Umarım tüm taraftarlarımız bugünden itibaren bu projeye elinden gelen katkıyı göstererek; geleceğimize, bizleri idol olarak gören herkese ışık olacaktır. Hem 3 Temmuz'u, hem de 4 Nisan'ı unutmayacağız. Gelecek yıllarda da hep dile getireceğiz. Çünkü neyin ne olduğunu biz olayı yaşayanlar olarak arkadaşlarımız ile birlikte biliyoruz. Biz neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz, aptal değiliz."

MEHMET TOPAL: "HAYATIMIZI KAYBEDECEKTİK"

"Kurşunlanma olaylarından sonra şampiyonluğumuzu kaybettiğimizi konuşuyorduk arkadaşlarımızla. Şampiyonluğun dışında hayatımızı da kaybedecektik. Feda olsun bin kere ama böyle haince bir saldırıdan dolayı olması bizim ailemizi derinden üzecekti. Tüm Fenerbahçe sevdalılarının bu kampanyaya destek olmalarını bekliyoruz. Artık herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Biz de takım olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu zorlu finansal dönemden de en sağlıklı şekilde çıkacağımızı biliyoruz."

HASAN ALİ KALDIRIM: "BİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR"

"Bizi yok etmeye çalıştılar o akşam. Rakip takımlarımızdan birinin yöneticisi 'Şike başka, hayat başka' diye bir tweet atmıştı. Bu anlayışı da ayıplıyorum. Bir insan nasıl böyle düşünebilir, bilmiyorum."

(Habertürk)