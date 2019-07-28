Ersun Yanal, Volkan Demirel için özel program hazırlattı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Volkan Demirel konusunda belirsizlik devam ediyor. Tecrübeli kaleci takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör Ersun Yanal yeni sezon öncesi önlemini aldı.

ÇALIŞMALARINI BİREYSEL OLARAK SÜRDÜRÜYOR

Geleceğinin karara bağlanmasını bekleyen Volkan Demirel, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Volkan Demirel'in takımda kalmasını istese de henüz sarı lacivertli yönetimi ikna edemedi.

SEZONA HAZIR GİRECEK

Ersun Yanal ve Fenerbahçe teknik ekibi yeni sezon öncesi önlem alarak Volkan Demirel için özel bir çalışma programı hazırladı. Kendisine verilen antrenman programı ile çalışan Volkan Demirel, böylelikle eğer takımda kalması yönünde karar çıkarsa sezona hazır girecek.

(Futbol Arena)