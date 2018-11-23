Ersur Bilecik'e Taşınıyor

Yalova
'da 750 kişinin çalıştığı ERSUR Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, Bilecik
'teki tesislerine taşınıyor.
Yalova'daki fabrikasında tekstil alanında üretim yapan ERSUR Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, 750 kişi istihdam ediyordu. Üretimin yapıldığı tesislerde kiracı olarak bulunan fabrikanın yöneticileri Bilecik'teki kendilerine ait fabrikanın inşasının tamamlanması ile Yalova'daki tesislerini Bilecik'e taşıma kararı aldı. Fabrikada çalışan işçilerle bir toplantı yapan fabrika yöneticileri, işçilere tüm hakları saklı kalmak kaydı ile kira yardımı ve çocuklar için eğitim yardımı yaparak Bilecik'teki fabrikada çalışmaya devam etmeleri teklifini sundu. İşçilere düşünmeleri için mühlet verildi. Fabrika kısa bir süre içerisinde taşınma işini başlatacağını duyurdu. - YALOVA