Ertan Gökçe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MANİSA SALİHLİ belediye başkan adayı olan Ertan Gökçe isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA SALİHLİ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ertan Gökçe isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MANİSA SALİHLİ adayı Ertan Gökçe kimdir? Bağımsız MANİSA SALİHLİ adayı Ertan Gökçe yüzde kaç oy aldı?

Ertan Gökçe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MANİSA SALİHLİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ertan Gökçe SALİHLİ ilçesinde % 0,67 oranında oy almıştır. SALİHLİ ilçesinde % 0,67 oranında oy olan Ertan Gökçe adlı Bağımsız adayı toplamda 700 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA SALİHLİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.