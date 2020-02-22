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Erteleme maçının tarihi belli oldu

Özvatan Gençlikspor ile Develispor arasında oynanacak tehir maçının tarihi belli oldu.

22.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:29Erteleme maçının tarihi belli oldu
Gençlikspor ile Develispor arasında oynanacak tehir maçının tarihi belli oldu.

Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de geçtiğimiz hafta sonu hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Özvatan Gençlikspor-Develispor karşılaşması 26 Şubat 2020 günü saat 14.00'de oynanacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Develispor ile küme de kalma mücadelesi veren Özvatan Gençlikspor'un bu kritik karşılaşması büyük önem taşıyor. Her iki takım bu hafta sonu ligin 19.hafta karşılaşmalarının ardından erteme maçında 3 puan mücadelesi verecekler.

26 Şubat 2019 Çarşamba günü oynanacak olan Özvatan Gençlikspor ile Develispor karşılaşması Özvatan İlçe Stadı'nda oynanacak. - KAYSERİ

Çarşamba, Kayseri, Özvatan, Spor

Kaynak: İHA

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