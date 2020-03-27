Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yeni gelişme

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) korona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili yeni takvimi 3 hafta içinde belirleyeceği açıklandı.

27.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:20
Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yeni gelişme
Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) korona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili yeni takvimi 3 hafta içinde belirleyeceği açıklandı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve uluslararası spor organizasyonlarının temsilcileri, korona virüs pandemisi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili dün bir telekonferans gerçekleştirdi. Toplantıda IOC'nin, etkinliği erteleme kararının neden alındığı hakkında muhataplara bilgi verdiği, oyunların gerçekleştirileceği yeni tarihler üzerine de görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Bazı katılımcıların Japonya 'da son yıllarda görülen öldürücü yaz sıcaklarına dikkat çekerek olimpiyatların ilkbaharda yapılması yönünde görüş bildirdiği ifade edilirken, bazılarının ise ülkedeki tayfun mevsimi nedeniyle etkinlikleri yaz başında düzenlemenin iyi bir seçim olacağını dile getirdiği kaydedildi.
IOC Başkanı Thomas Bach'ın olimpiyatlarla ilgili yeni takvimi 3 hafta içinde belirlemeyi hedeflediği, erteleme kararından kaynaklanacak organizasyon problemlerinin nasıl üstesinden gelineceğinin de konuşulduğu vurgulandı.
ERTELENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ
Hakkındaki tartışmalar uzun süredir devam eden 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili farklı senaryolar hem IOC hem de Japonya hükümeti tarafından uzun süre yalanlanmış, IOC geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada erteleme dahil olası senaryolar hakkındaki kararın 4 hafta içinde verileceğini duyurmuştu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, "Olimpiyatlar eksiksiz yapılamayacaksa erteleme seçeneği gündeme gelebilir" çıkışının ardından IOC üyesi Dick Pound erteleme kararının hali hazırda verildiğini, yeni ajandanın önümüzdeki haftalarda netleşeceğini söylemişti.
Son olarak da IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe oyunların ertelenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.
(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Japonya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yeni gelişme - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haberler
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı Haberler
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek’in babası yaşananları anlattı Haberler
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor Haberler
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor
Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı’nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı Haberler
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Görüntü Türkiye’den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor Haberler
Görüntü Türkiye'den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın Haberler
SARS ve koronayı durduran Çinli profesör: Türkler 3 hafta evden çıkmasın

Son Dakika Güncel Haberleri

10:12: Dışarı çıkamayan vatandaşın evine ekmek hizmeti - Haber 10:12: Gönüllü kadınlar buluşup, günde 2 bin maske üretiyor - Haber 10:11: Adana'da intikam cinayeti - Haber 10:11: Meslek lisesinde koronavirüse karşı dezenfektan üretiliyor - Haber 10:11: Bakan Ersoy: Evde kalın, sanatla kalın - Haber 09:53: Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? - Haberler 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber 09:26: Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor - Haber 09:11: Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor - Haber 08:45: İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu - Haber 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı - Haber