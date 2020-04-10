Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ertelenen at yarışları için karar mayıs ayının ilk haftası verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen at yarışları için kararın mayıs ayının ilk haftası verileceğini bildirdi.

10.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:34
Ertelenen at yarışları için karar mayıs ayının ilk haftası verilecek
Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen at yarışları için kararın mayıs ayının ilk haftası verileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, at yarışlarının 20 Mart'tan itibaren ikinci bildirime kadar ertelendiği hatırlatıldı.
Kovid-19 salgınının dikkatle takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli, yeterli düzeyde olması kaydıyla at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Ekonomi
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu Ekonomi
İşsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Ekonomi
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi Ekonomi
Benzin ve motorin fiyatlarına indirim geldi
Bakan Albayrak’tan heyecanlandıran sözler: Enerjide yeni keşiflerin arefesindeyiz Ekonomi
Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide yeni keşiflerin arefesindeyiz
Haberler ›› Ekonomi ››Ertelenen at yarışları için karar mayıs ayının ilk haftası verilecek - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:20: Güler Sabancı: Dünya çok büyük bir sınav verirken, rehberimizin bilim olmalı - Ekonomi 11:12: Aydem Enerji, telefonla abonelik uygulaması başlattı - Ekonomi 11:10: CarrefourSA kurumsal hediye kartı Ticket Compliments'ta - Ekonomi 11:09: ÇKS belgeli Kilisli çiftçiler arazilerine gidebilecek - Ekonomi 11:08: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler