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Ertelenen at yarışları için mayıs ayında karar verilecek

TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen at yarışlarının durumuyla ilgili, mayıs ayının ilk haftasında karar verileceğini açıkladı.

10.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:12
Ertelenen at yarışları için mayıs ayında karar verilecek

TARIM ve Orman Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen at yarışlarının durumuyla ilgili, mayıs ayının ilk haftasında karar verileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, at yarışlarının koronavirüs salgını nedeniyle 20 Mart'tan itibaren ikinci bir bildirime kadar ertelendiği hatırlatılarak, şöyle denildi: "Başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde, ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli ve yeterli düzeyde olması kaydıyla, at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının 2020 yılı mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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